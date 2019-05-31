Son Dakika Haberleri: Başkan Köse'den stajyerlere teşekkür
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Başkan Köse'den stajyerlere teşekkür

1 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında Safranbolu Belediyesi'nde staj yapan öğrencilere teşekkür belgelerini verdi.

Başkan Köse'den stajyerlere teşekkür, System.String[]
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında Safranbolu Belediyesi'nde staj yapan öğrencilere teşekkür belgelerini verdi.

Beceri eğitimi stajının son gününde lise öğrencilerini kabul eden Başkan Köse, " İyi bir staj dönemi geçirdiğinizi düşünüyorum. Ağabeyleriniz ve ablalarınız sizlerle yakından ilgilendiler. Bilgi ve becerilerinizin artması için sizlere destek oldular. Sizlerde çalışarak, azmederek stajı tamamladınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, gerek okul gerekse bundan sonraki yaşamınızda sağlık ve başarılarla dolu bir hayat diliyorum" dedi.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çeşitli öğütlerde de bulundu. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:57 Kaynak: İHA
Elif Köse, Safranbolu, Güncel
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