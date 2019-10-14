Son Dakika Haberleri: Başkan Köse esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı
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Başkan Köse esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı

41 dakika önce

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiklere destek vermek amacıyla esnaf ve vatandaşlara bin 500 adet Türk bayrağı dağıttı.

Başkan Köse esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı, System.String[]

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiklere destek vermek amacıyla esnaf ve vatandaşlara bin 500 adet Türk bayrağı dağıttı.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatına bir destek de Belediye Başkanı Celal Köse'den geldi.


Vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtan ve "Her zaman kahraman ordunun yanındayız" diyen Başkan Köse, "Mehmetçiklerimiz şu anda terör örgütlerine karşı başarılı bir operasyon yürütüyor. Bizler de onlara moral desteği vermek için şehrimizin her yerini Türk bayrağıyla donatıyoruz. Bugün de esnaf ve vatandaşlarımıza şanlı bayrağımızı dağıttık. Yozgat'ımız her daim devletinin yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunarak, evlerine ve iş yerlerine bayrağımızı asmalarını rica ediyorum. Ben bu düşüncelerle kahraman ordumuza başarılar diliyor, kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Celal Köse, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:39 Kaynak: İHA
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