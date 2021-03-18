Başkan Köse, esnafı dinliyor - Son Dakika

Yoğun geçen mesai ve ziyaretçi trafiğine rağmen mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Bostancık mahalle esnafını turladı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamak esnafını ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esnafı dükkanlarında ziyaret eden Köse, alışveriş için gelen vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet etti. Başkan Köse, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine vurgu yaparak, "Cazibesi her geçen gün artan ilçemizi, esnafımız ve vatandaşımızla birlikte geleceğe taşıyoruz. Mamak'ta değişim ve dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Köse, kademeli normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmamak gerektiğini de sözlerine ekleyerek, "Kademeli normalleşme sürecine girdik. Pandemi dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam etmekte. Normalleşme sürecinde rehavete kapılmamamız gerekiyor. Üç kurala uyalım. Hijyen, maske ve sosyal mesafe. Kurallara uyduğumuz takdirde pandemisiz güzel günleri yeniden hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Esnafların taleplerini de dinleyen Köse, hijyen kurallarına riayet ve sosyal mesafe kuralına özen gösterilmesi konusunda hatırlatmalarda bulundu. Köse, Belediye olarak esnafların her zaman yanlarında ve destekçisi olacaklarının altını çizdi. - ANKARA