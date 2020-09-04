Başkan Köse gece yarısı maske dağıttı - Son Dakika

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Natoyolu ve Ege mahallelerinde gece yarısı açık olan iş yerlerini ziyaret ederek esnafa ve vatandaşlara maske dağıttı.

Mamak Belediyesi, korona virüs ile mücadelede etkin bir çalışma yürütüyor. Bir yandan dezenfekte çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, bir yandan da vatandaşları koruyucu önlemleri almaları konusunda uyarıyor. Bu kapsamda mesaisini yoğunlaştıran Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Natoyolu ve Ege mahallelerinde gece yarısı açık olan iş yerlerini ziyaret ederek hem esnafa hem de vatandaşlara maske dağıttı. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Köse, esnafa maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.

Korona virüs salgınıyla Türkiye'de görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren etkili bir şekilde mücadele ettiklerini kaydeden Köse, "Mamak Belediyesi olarak korona virüs tedbirleri konusunda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. İlçemizin her noktasını dezenfekte ediyor; vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Tabi bu salgında kişisel hijyen, koruyucu ekipman ve sosyal mesafe oldukça önemli. Esnafımıza bu konuda uyarılarımızı da yaptık. Unutmayalım ki bu bir süreçte alınan tedbirlere uyar, kendimizi izole edersek salgının büyümesinin önüne geçeriz. Bu nedenle kendimiz ve sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Belediye olarak bu süreç sona erene kadar hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sağlığımız için evimizde kalalım, sokağa çıkıyorsak da maske takalım" dedi. - ANKARA