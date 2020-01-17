Başkan Köse gençlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Köse gençlerle buluştu - Son Dakika

Başkan Köse gençlerle buluştu

6 saat önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ecdadın İzinde Gençlik Buluşmaları" programında gençlerle bir araya geldi.

Başkan Köse gençlerle buluştu, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ecdadın İzinde Gençlik Buluşmaları" programında gençlerle bir araya geldi. Spordan sanata, tarihten kitaplara kadar birçok konuda gençlerin fikirlerine kulak veren Köse, gençlerin istek ve taleplerini dinledi.


Gençlerin düşüncelerini isteklerini anlayabilmek için onlarla aynı dili konuşmak gerektiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu anlayışla yaptığımız çalışmalarda gençlerin fikirlerini önemsiyor, bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Güzel Mamakımıza katabileceğiniz, biz yöneticilere ufuk açabileceğiniz size de tecrübe olacak çalışmalarınıza ihtiyacımız var" dedi.


Gençlerin hayatın gerçeklerini tecrübe ederek kendilerini çok iyi yetiştirmeleri gerektiğini ifade eden Köse, "Mamak kültür, sanat, eğitim, bilim, gençlik ve turizm şehri potansiyelini barındıran bir ilçe. Biz de bu potansiyelleri harekete geçirerek ortaya çıkaracağız. Sizler de bu fırsatlardan faydalanarak kişisel gelişiminize katkıda bulunabileceksiniz" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:37 Kaynak: İHA
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