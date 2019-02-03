Başkan Köse, Güven Tazeledi

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, yeniden başkanlığa seçildi.
Odanın genel kurul toplantısı, ilçedeki bir düğün salonunda toplandı.
İki listeyle gidilen seçimlerde Köse ve Mehmet Öztürk
'ün listeleri yarıştı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından odanın faaliyet raporları okundu. Odanın çalışma programı, faaliyet raporu ve tahmini bütçe oy birliğiyle kabul edildi.
Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde 57 oy alan Mehmet Köse, güven tazelerken, rakibi Öztürk 7 oy aldı.
Köse, herkese teşekkür etti.