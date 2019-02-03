Son Dakika Haberleri: Başkan Köse, Güven Tazeledi

Başkan Köse, Güven Tazeledi

1 saat önce

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, yeniden başkanlığa seçildi.

Başkan Köse, Güven Tazeledi, System.String[]
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, yeniden başkanlığa seçildi.


Odanın genel kurul toplantısı, ilçedeki bir düğün salonunda toplandı.

İki listeyle gidilen seçimlerde Köse ve Mehmet Öztürk'ün listeleri yarıştı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından odanın faaliyet raporları okundu. Odanın çalışma programı, faaliyet raporu ve tahmini bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde 57 oy alan Mehmet Köse, güven tazelerken, rakibi Öztürk 7 oy aldı.

Köse, herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:51 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teleferik Fiyatları Yarı Yarıya Ucuzladı, Yüzlerce Metre Kuyruk Oluştu Arap Basını, ABD ve Türkiye'nin Suriye Konusunda Anlaşmaya Vardığını İddia Etti

Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı Hastaneden Taburcu Olan Anne Ayla Acar, Buse'nin Arandığı Noktada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 16:20:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Köse, Güven Tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]