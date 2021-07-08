Başkan Köse Halk Günü Toplantıları'na devam ediyor - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Halk Günü Toplantıları'nda vatandaşlarla bir araya gelerek onları dinlemeye devam ediyor.

Başkan Elif Köse, Belediye Hizmet Binası'ndaki toplantı salonunda yapılan Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Çözüm ve vatandaş odaklı çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Başkan Köse, "Safranbolulu vatandaşlarımızla bire bir görüşerek sorunları ilk ağızdan dinlemek çok daha faydalı. Halk Günü toplantılarının yanı sıra mahalle ziyaretleri, muhtarlar toplantısı, esnaf ziyaretleri ile de halkımızla her zaman iç içeyiz. Talepleri, karşılıklı istişare halinde çözmeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu. - KARABÜK