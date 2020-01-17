Başkan Köse: "Her daim vatandaşımızın yanındayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Köse: 'Her daim vatandaşımızın yanındayız' - Son Dakika

Başkan Köse: "Her daim vatandaşımızın yanındayız"

6 saat önce

Safranbolu Belediyesi tarafından Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalar ziyaret edildi.

Başkan Köse:

Safranbolu Belediyesi tarafından Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalar ziyaret edildi.


Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ve her hafta gerçekleştirilen ziyaretlerde, hastaların ve hasta yakınlarının herhangi bir konuda desteğe ihtiyaçları olup olmadığı soruluyor.


Hasta ziyaretlerine fırsat buldukça katılan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Hayatın tüm anlarında vatandaşın yanında olarak, belediyemiz ve halkımız arasındaki bağı güçlendiriyoruz. İnsanların en hassas olduğu anlar olan hastalık süreci, doğum sonrası ve yakınını kaybedenlerin duygusal anlamda bizleri yanlarında görmekten memnun olduklarını görüyoruz. Vatandaşımızın yanında olmayı amaçladığımız çeşitli projeler arasında yer alan hasta ziyaretlerimiz onların yanında olduğumuzu hissettirmek, bir nebze olsun moral verebilmek içindir. Bundan sonrada vatandaşlarımızla yakından ilgilenmeye devam edeceğiz" dedi.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ziyaretler esnasında hastalara, hastanede ihtiyaç duyulabilecek bazı hediyeler veriliyor. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:53 Kaynak: İHA
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