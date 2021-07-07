Başkan Köse "Hoş Geldin Bebek ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçede ikamet eden ve yeni bebek sahibi olan vatandaşların mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor.

Başkan Elif Köse, "Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri kapsamında, bugün Taşçı ve Çavuş ailelerinin bebeklerini görmeye gitti. İki ayrı ziyarette Ömer Asaf ve Ömer Cihangir bebekleri uzun süre kucağından indirmeyen Başkan Köse, ebeveynlerle de sohbet etti.

Yeni çocuk sahibi olan vatandaşların en mutlu günlerinde yanında olmaktan kendilerinin de büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkanı Köse, "İnanıyorum ki evlatlarımızın her biri vatanımız, ilçemiz ve aileleri adına başarılı birer birey olarak yetişeceklerdir. Bizler de onlara daha güzel ve daha yaşanılır bir dünya bırakmakla mükellefiz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesile ile Ömer Asaf ve Ömer Cihangir bebeklere sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu bir yaşam diliyorum" diye konuştu. - KARABÜK