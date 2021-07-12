Başkan Köse kadın üreticileri yalnız bırakmıyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yoğun başvuru alan Kadın Üreticiler Pazarı üreticilerini yalnız bırakmadı.

Pazarı gezen Başkan Köse, kadın üreticilerle bir yandan uzun süre sohbet etti, diğer yandan haftalık alışverişini yaptı.

Pazar esnafının ve alışverişe gelen Safranbolu halkının yoğun ilgi gösterdiği Başkan Köse, "Kadın Üretici Pazarı'mızın böylesine yoğun ilgi görmesi bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi, kadınlarımız bir şeyler üretiyor ancak ürünlerini pazarlayacak alan bulamıyorlar. Herkesin dükkan açma ya da pazar yerinde yer bulma şansı olmadığı için üreten kadınlara her hafta cumartesi günü Perşembe Pazarı'nın olduğu bölümde yer verdik" dedi.

Kendisine gösterilen ilgiye de teşekkür eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Burada amacımız kadınlarımızın da ekonomiye katkı sağlaması, el emeği göz nuru ürünlerini satabilmeleri. Bu nedenle onlardan tezgah ücreti almıyoruz. Ben ilgi gösteren tüm kadınlarımıza teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyorum" diye konuştu. - KARABÜK