Başkan Köse, mahalle sakinleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Köse, mahalle sakinleri ile bir araya geldi

6 saat önce

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Gönül Buluşmaları" mahalle toplantılarında Bahçeşehir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Köse, mahalle sakinleri ile bir araya geldi, System.String[]

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Gönül Buluşmaları" mahalle toplantılarında Bahçeşehir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.


Mahallede bulunan Emek Apartmanı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen sohbet havasındaki toplantıya katılan mahalle muhtarı Hasan Çaylak ve mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Celal Köse ve beraberindeki ekibiyle sohbet edip, mahallelerindeki sorunları sıraladı. Mahalle sakinlerinin sorun ve isteklerini dinleyen Belediye Başkanı Köse, sorunların çözümü için çalışacaklarını belirtirken Başkan yardımcıları ve birim müdürleri de gerekli notları alarak vatandaşları bilgilendirdi.


Başkan Köse, "Geleneksel hale getireceğimiz mahalle buluşması kapsamında bu hafta Bahçeşehir Mahallemizi ziyaret ederek, mahalle muhtarımızla ve mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik. Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşerilerimizle birlikte kararlar alıp, onlarla birlikte hareket etmeyi kendimize şiar edindik. Bundan sonra da bu düsturla yola devam edeceğiz inşallah. Bu kapsamda ziyaret ettiğimiz Bahçeşehir Mahallesi'nde de hemşerilerimizden sorun ve talepleri dinledik. İnşallah en kısa sürede bu sorunların çözümü için ilgili müdürlüklerimiz çalışmalara başlayacak" diye konuştu.


Bahçeşehir Mahallesi Muhtarı Hasan Çaylak ise mahalle olarak yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - YOZGAT

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:01 Kaynak: İHA
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