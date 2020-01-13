Başkan Köse mahalleleri ağırlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Köse mahalleleri ağırlıyor - Son Dakika

Başkan Köse mahalleleri ağırlıyor

6 saat önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mahalle buluşmaları kapsamında her Pazar günü farklı bir mahalleyi kahvaltıda ağırlıyor.

Başkan Köse mahalleleri ağırlıyor, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mahalle buluşmaları kapsamında her Pazar günü farklı bir mahalleyi kahvaltıda ağırlıyor. Köse, bu hafta ise Peyami Sefa Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.


Mahalle özelindeki yapılması istenen çalışmaları vatandaşlarla hasbihal ederek çözüme kavuşturduklarını ifade eden Köse, "Daha huzurlu daha güzel bir Mamak için hemşehrilerimizle istişare edip, taleplerini dinlemeye devam ediyoruz. Talepler doğrultusunda da hizmet üretiyoruz" dedi.


Mahalle buluşmalarını planlı programlar dahilinde gerçekleştirdiklerini kaydeden Köse, "Biz her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, ilçemizin gelişimi için birlikte çabalıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne Güzel Mamak'ımıza hizmet üretmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bununla birlikte mahalle buluşmalarıyla sizlerle bu şekilde hasbihal ederek istek ve taleplerinize daha çabuk çözümü üretiyoruz" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
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