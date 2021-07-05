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Başkan Köse, Mamaklı muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Köse, Mamaklı muhtarlarla bir araya geldi

05.07.2021 15:16
Başkan Köse, Mamaklı muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Mamak'ın 64 mahallesindeki taleplere yönelik hızlı çözümler üretmek adına dönem dönem muhtarlarla buluşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yeniden Mamaklı muhtarlarla bir araya geldi.

Mamak'ın 64 mahallesindeki taleplere yönelik hızlı çözümler üretmek adına dönem dönem muhtarlarla buluşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yeniden Mamaklı muhtarlarla bir araya geldi.

Mamak Belediyesi tarafından Lavanta Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Muhtarlar Buluşması' programına Başkan Köse ve muhtarlar katıldı. Göreve geldikleri günden bu yana, Mamak'ın 64 mahallesine de eşit hizmet götürdüklerini vurgulayan Başkan Köse, "Her mahallemiz için öncelikli ihtiyaçları ve ana problemleri tespit ettik. Buna uygun şekilde ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizin en ücra köşesine kadar eşit hizmet götürüyoruz. Muhtarlarımızın taleplerini dinledik ve projelerimizle ilgili kendilerine bilgi verip fikirlerini aldık. Hepimiz için çok faydalı bir toplantı olduğu kanaatindeyim. Burada ortaya konulan ortak akıl çok değerli. Bölgesel toplantılarımız önümüzdeki günlerde de sürecek. Mamak'ı, ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Köse'ye teşekkür

Mahallelere yönelik hizmet ve projelerin değerlendirildiği toplantıda; muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Köse, tespit edilen ihtiyaçlara yönelik gerekli düzenleme ve çalışmaların yapılması için başkan yardımcılarına talimat verdi. Altyapı, asfalt, park, çevre, temizlik ve asayiş gibi çeşitli konulardaki taleplerini dile getiren muhtarlar, Başkan Köse'ye teşekkür etti. Bölgesel mahalle toplantılarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Köse, "Mahalle ziyaretlerimiz ve saha çalışmalarımız sırasında sık sık muhtarlarımızla bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Ancak eksik kalan noktalar olabiliyor. Bu nedenle bu toplantıları düzenliyoruz ve muhtarlarımızla istişare edip, mahallelerimize yönelik çalışmalarımızı detaylı şekilde ele alıyoruz. Yaptığımız hizmetleri ve hazırladığımız projeleri muhtarlarımızın gözünden görmek, onların fikir ve önerilerini almak bizim için önemli. Muhtarlarımızın destek ve katkıları sayesinde, mahallelerimize yönelik hızlı ve faydalı hizmetler üretiyoruz. Ortak akla ve iş birliğine dayalı bir yönetim anlayışı ile hareket ediyoruz. Mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarımızla buluşup, talep ve şikayetlerini dinliyoruz. Bölge toplantıları yapıyoruz. Bu görüşmelerde tarafımıza iletilen her talep ve öneriyi ciddiyetle ele alıyoruz. Mamak'ta yaşayan herkesin fikri bizim için değerli" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Başkan Köse, Mamaklı muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Köse, Mamaklı muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Köse, Mamaklı muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Köse, Mamaklı muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Köse, Mamaklı muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Köse, Mamaklı muhtarlarla bir araya geldi

Mamak Belediyesi, Lavanta, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Köse, Mamaklı muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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