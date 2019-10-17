Son Dakika Haberleri: Başkan Köse, Mamaklılara kulak verdi
Son Dakika Güncel Başkan Köse, Mamaklılara kulak verdi

Başkan Köse, Mamaklılara kulak verdi

2 saat önce

Gerek mahalle ziyaretleri gerekse toplantılarla vatandaşlarla sürekli iç içe olmayı sürdüren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kendisiyle görüşmek, istek ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Köse, Mamaklılara kulak verdi, System.String[]

Gerek mahalle ziyaretleri gerekse toplantılarla vatandaşlarla sürekli iç içe olmayı sürdüren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kendisiyle görüşmek, istek ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlarla bir araya geldi.


Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ve toplumun tüm kesiminden vatandaşların büyük ilgi gösterdiği halk buluşmasında Belediye Başkanı Murat Köse, misafirleri ile yakından ilgilenerek, vatandaşların çeşitli konulardaki talep, istek ve önerilerini dinledi. Buluşmada başkan yardımcıları ve birim müdürleri de Köse'ye eşlik ederek, vatandaşların acilen çözülmesi gereken sorunlarına çözüm üretti.


"Bir şehri aziz kılan içinde yaşayanlardır"


Mamaklılarla zaman, mekan ve mesai saati gözetmeksizin sürekli iletişim halinde olduklarını kaydeden Başkan Köse, "Çalışma arkadaşlarımız ve tüm ekiplerimizle hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin bize doğrudan aktardığı önerileri, sıkıntıları ve talepleri dinleyerek bu doğrultuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mamakımızı ilçemizde yaşayanlarla beraber yönetiyoruz. Bir şehri aziz kılan içinde yaşayanlardır. Şehri imar ederken, gönülleri abad edeceğiz" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:53 Kaynak: İHA
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