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Başkan Köse, Mansur Yavaş'ı Altın Safran festivaline davet etti - Son Dakika

Başkan Köse, Mansur Yavaş'ı Altın Safran festivaline davet etti

08.09.2021 17:53
Başkan Köse, Mansur Yavaş'ı Altın Safran festivaline davet etti, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 16-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne davet etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 16-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne davet etti.

Ziyarette Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Berkay Gökçınar ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır da yer aldı.

Safranbolu Belediyesi'nin çalışmalarını mutlulukla takip ettiklerini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Elif Başkanımın gerek rutin belediye hizmetleri gerekse sosyal ve şeffaf belediyecilik anlamında gerçekleştirdiği çalışmalar bizleri de gururlandırıyor. Safranbolu'ya kadın eli hele hele mimar bir kadının elinin değdiği belli oluyor. Başkanımızın her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ben nazik ziyaretleri ve davetleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, Başkan Mansur Yavaş'ın kendilerine övgü dolu sözlerinden kabulünden dolayı teşekkür ederek, "Değerli Başkanımız tüm ülkede çok sevildiği gibi Safranbolu'da da aynı şekilde seviliyor. Biz kendilerini ilçemizde görmekten, misafir etmekten mutluluk duyarız" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı fikir alışverişinin bulunduğu ziyarette Başkan Köse, Yavaş'a festival davetiyesi ve ilçeye özgü hediyeler takdim etti. - KARABÜK

Başkan Köse, Mansur Yavaş'ı Altın Safran festivaline davet etti

Mansur Yavaş, Safranbolu, Ankara, Altın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Köse, Mansur Yavaş'ı Altın Safran festivaline davet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Köse, Mansur Yavaş'ı Altın Safran festivaline davet etti - Son Dakika
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