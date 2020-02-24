Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi

7 saat önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklı muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklı muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.


Mamak Belediyesi Lavanta Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Başkan Köse'nin yanı sıra Mamak Kaymakamı Ziya Polat, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, başkan yardımcıları, birim müdürleri, Mamak Muhtarlar Derneği Başkanı Hulusi Güngören ve Mamaklı muhtarlar katıldı. Temel hedeflerinin ilçede yaşayan bütün insanlara kaliteli hizmet sunmak olduğunu ifade eden Kaymakam Polat, "Bu hizmet ve taleplerin ulaştığı ilk adres ise muhtarlarımız. Dolayısı ile gerek vatandaş tarafından, gerekse muhtarlar aracılığıyla ulaşan bilgileri ve talepleri çok önemsiyoruz" diye konuştu.


Mamak'ta hayata geçecek projeler hakkında bilgi verilen toplantıda istişarenin önemine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Köse, "Muhtarlarımız yerel yönetimlerin mahallelerdeki temsilcileri. Sizler hizmetlerimizin aktarımında ve anlatımında en büyük destekçilerimizsiniz. Bunun için de muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Sizler vatandaşlarımızla bizim aramızdaki köprüyü ne kadar sağlam kurarsanız bizler de hizmet etme noktasında o kadar başarılı oluruz. Bunun için de sizlerle bir araya gelerek istek ve taleplerinizi dinliyor, faaliyetlerimizi bu doğrultu gerçekleştiriyoruz" dedi. - ANKARA

Murat Köse, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı
Son dakika: Van Başkale'de deprem sebebiyle okullar 15 gün tatil edildi İBB'nin gece metrolarında çift ücret tarifesi büyük tepki çekiyor Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Güngör: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:06:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]