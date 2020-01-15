Başkan Köse öğrencilere kitap hediye etti - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçede okula yeni başlayan ve okumayı öğrenen çocuklara kitap seti hediye etti.



Harmanlar İlkokulu'nu ziyaret ederek okul idaresi ve çocuklarla buluşan Başkan Köse, kitap seti hediye ettiği miniklerle uzun süre sohbet etti. Kitap setinin Safranbolu'daki tüm okullara dağıtıldığını ifade eden Köse, "Miniklerimiz bizim geleceğimiz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza okumanın önemini mutlaka aşılamamız gerekmekte. Bu nedenle Safranbolu belediyesi olarak çok önem verdiğimiz eğitime katkımız olsun istedik ve böyle bir set hazırladık" dedi.



Bununla birlikte yine çocuklara bir mektup yazarak okumanın önemini belirten ve kendilerinden de cevap yazmalarını isteyen Başkan Köse, "Tüm çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.



Başkan Köse, kendisine kitap hediye eden sınıf öğretmenine de teşekkür etti. - KARABÜK