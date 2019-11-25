Başkan Köse öğretmenleri unutmadı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Safranbolu'da görev yapan öğretmenleri ziyaret etti.



İlk olarak Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret eden Köse, burada öğretmenlerle birlikte pasta kesti, daha sonra Alibaba Anaokuluna geçti.



Burada da pasta kesen ve öğretmenlere çiçek veren Başkan Köse, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "Malumunuz iş tempomuz yoğun. Gönül isterdi ki tüm okullarımızı ziyaret edelim. Bir kaç okulumuzu ziyaret ederek öğretmenlerimiz ile sohbet etme imkanımız oldu" dedi.



Öğretmenler Günü dolayısı ile böyle bir program gerçekleştirdiklerini ifade eden Köse, "Hayatları boyunca nice çocuğumuzun karakterinin oluşumuna destek veren, kişiliğini inşa eden, hayatını olumlu anlamda etkileyen öğretmenlerimiz tabii ki bizim için çok değerli ve önemli. Bu bağlamda Belediye olarak ta hem eğitim camiamızın hem de çocuklarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bir kez daha tüm Öğretmenlerimizin gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - KARABÜK