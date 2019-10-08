Son Dakika Haberleri: Başkan Köse, pazaryerinde incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Başkan Köse, pazaryerinde incelemelerde bulundu

Başkan Köse, pazaryerinde incelemelerde bulundu

1 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kapalı pazaryerinde incelemelerde bulundu.

Başkan Köse, pazaryerinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kapalı pazaryerinde incelemelerde bulundu.


Belediye Başkan Yardımcısı Hilil Bakkal, Fen İşleri Müdürü Muzaffer Şahin, İmar Müdürü Başak Dökmeci ile Zabıta Müdür Mustafa Yılmaz'ın eşlik ettiği Köse, "Burada amacımız pazar alanının çok daha verimli kullanılmasını sağlamak. Pazar alanında özellikle köy pazarının bulunduğu bölgede esnafların talepleri var. Pazar alanını çok daha verimli kullanmak amacı ile müdürlerimizle birlikte istişarede bulunduk" dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:51 Kaynak: İHA
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