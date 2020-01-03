Başkan Köse, personelle bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Köse, personelle bir araya geldi

6 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve temizlik işleri ihalesini alan firma yetkilileri ile bir araya geldi.

Başkan Köse, personelle bir araya geldi, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve temizlik işleri ihalesini alan firma yetkilileri ile bir araya geldi.


Belediye Şantiye Şefliği yemekhanesinde verilen yemeğinin ardından yüklenici firma yetkilisi Yalçın Kılınç, yapılacak olan çalışmalar hakkında Başkan Köse ve müdürlük çalışanlarına bir brifing verdi.


Brifingin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Köse ise, "Bir kentin temizlik işleri herkesin yapamayacağı kadar meşakkatli ve bir o kadar da kutsal bir iştir. Her birinizin bu güzel kentte büyük emekleri var. Bu nedenle tüm çaba ve özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.


Başkan Köse'ye yemekte Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve Temizlik İşleri Müdürü Pekcan Hamaloğlu eşlik etti. - KARABÜK

Safranbolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:59 Kaynak: İHA
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