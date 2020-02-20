Başkan Köse Posbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Köse Posbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Köse Posbıyık'ı ziyaret etti

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Belediye Başkanı Elif Köse, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Başkan Köse Posbıyık'ı ziyaret etti, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Belediye Başkanı Elif Köse, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti. Görüşmede iki kent arasındaki işbirliğinin artırılması yönünde karşılıklı görüşler ifade edildi.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve ekibini ağırladı.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin, beraberinde Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Baki Duvan'la birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcıları Haluk Okur, M.Tayyar Mendeş, Selma Açıkgöz, Oğuz Cömert, Atilla Bulak ve Başkan Danışmanı Atike Önder de hazır bulundu.


Başkan Posbıyık, Köse ve ekibine ziyaretleri için teşekkür etti, "Ekibinizle birlikte Safranbolu'da bu dönem güzel işlere imza atacağınıza yürekten inanıyorum, desteğimiz sizinle beraber, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.


Köse de "Halil abinin tecrübelerinden istifade ettik. Çok verimli bir toplantı oldu, nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.


Görüşmede, iki kent arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi yönünde görüşler ifade edildi, karşılıklı hediyeler verildi. - ZONGULDAK

Ereğli Belediye, Halil Posbıyık, Safranbolu, Elif Köse, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:09 Kaynak: İHA
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