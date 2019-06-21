Başkan Köse Rektör Polat'a başarılar diledi
1 saat önce
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne tekrar atanan Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.
Safranbolu
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:44 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Elif Köse
, Karabük
Üniversitesi Rektörlüğüne tekrar atanan Prof. Dr. Refik Polat
'ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez atanan Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a ziyaretler sürüyor. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Ziyarette Başkan Köse'ye Belediye Başkan Yardımcısı Onur Varlı ile Belediye Meclis Üyesi Gökçe Aydın
eşlik etti. - KARABÜK
CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama
Ahmet Türk'ten İstanbul seçimiyle ilgili açıklama: Biz bu seçimde demokrasi tarafıyız
Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı
Nahçivan sınır kapısında patlayıcı yüklü drone bulundu