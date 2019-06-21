Son Dakika Haberleri: Başkan Köse Rektör Polat'a başarılar diledi
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Başkan Köse Rektör Polat'a başarılar diledi

1 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne tekrar atanan Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Başkan Köse Rektör Polat'a başarılar diledi, System.String[]
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne tekrar atanan Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez atanan Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a ziyaretler sürüyor. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Ziyarette Başkan Köse'ye Belediye Başkan Yardımcısı Onur Varlı ile Belediye Meclis Üyesi Gökçe Aydın eşlik etti. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:44 Kaynak: İHA
Safranbolu, Refik Polat, Rektör, Karabük, Güncel
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