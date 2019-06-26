Son Dakika Haberleri: Başkan Köse temizlik işleri personeliyle gece mesaisinde
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Köse temizlik işleri personeliyle gece mesaisinde

1 saat önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle gece mesaisinde bir araya geldi.

Başkan Köse temizlik işleri personeliyle gece mesaisinde, System.String[]
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle gece mesaisinde bir araya geldi.

Gece vardiyasında çöp toplama ekibi ile birlikte sokakları dolaşan Mamak Belediye Başkanı Köse, ardından gece vardiyasında çalışan temizlik personeliyle toplantı gerçekleştirdi. Mamak'ta hedeflerinin sıfır atık olduğunun altını çizen Köse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'ni Mamak'ın tüm mahallelerinde uygulayacaklarını söyledi. Mamak'ta bir mahalleyi pilot bölge seçeceklerini ve Sıfır Atık Projesi kapsamında çöplerin o mahalledeki evlerden ayrıştırılarak çıkarılacağını belirten Köse, "Tabiat herkesin ortak mirasıdır. Mamak'ta hedefimiz sıfır atık. Amacımız 2024 yılına kadar güzel Mamakımızda atıkları kaynağında ayrıştırmak ve bunu bir yaşam kültürü haline getirmek. Bu proje hem tasarruf projesi hem de çevre duyarlılığı ve gelecek projesi. Proje ile verimlilik artıyor, israfın önüne geçiliyor" dedi.

Çöp toplama noktalarında bulunan çöp konteynırlarının boşaltım işlemini de izleyen Köse, "Belediyemizin yüz akı, temizlik biriminde çalışan arkadaşlarımızdır. Gece vardiyasında çalışan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Pırıl pırıl Mamak için çalışan doğa dostu mesai arkadaşlarımıza 7/24 azimli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:19 Kaynak: İHA
Nuri Köse, Emine Erdoğan, Murat Köse, Mamak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de fayton dönemi resmen kapandı "Pedofili" içeren "Zümrüt Apartmanı"nın yazarı ve yayıncısı hakkına istenen ceza belli oldu Yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu Son dakika! Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:56:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Köse temizlik işleri personeliyle gece mesaisinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]