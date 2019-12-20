Başkan Köse, Turizm Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımı ile gerçekleşen Yerel Yönetimler Turizm Zirvesi'ne katıldı.



İstanbul'da gerçekleşen ve turizmin önde gelen isimleri eşliğinde kentsel turizmin sorunları ve gelişimi hakkında söyleşilerin yapıldığı zirvenin oldukça verimli geçtiğini belirten Başkan Köse, "Burada Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş gibi daha pek çok belediye başkanımıza Safranbolu'yu ve projelerimizi anlattık ve turizm alanında istişare etme fırsatı bulduk" dedi.



Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Safranbolu'ya önem verdiğini kaydeden Başkan Köse, belediye başkanları ve turizm sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, dört oturumun yapıldığını sektörün sorunları ve çözüm önerileri konuşulduğunu, ayrıca turizmin önde gelen isimleri eşliğinde kentsel turizmin sorunları ve gelişimi hakkında söyleşiler yapıldığını, Kılıçdaroğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti. - KARABÜK