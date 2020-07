Başkan Köse Türk bayrağı yakılmasına tepki gösterdi - Son Dakika

CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasına tepki gösterdi.

Başkan Köse, açıklamasında, bir grubun ideolojik biçimde ve önünü ardını düşünmeden gerçekleştirdiği eylemlerden tüm Yunan toplumunun sorumlu tutulamayacağını söyledi.

Kardeş şehir Skydra ile barışı ve hoşgörüyü merkeze alarak durumu müzakere edeceklerini ve halkları her zamankinden daha duyarlı olmaya yöneltmek üzere hareket etme çağrısında bulunacaklarını ifade eden Köse, "UNESCO listesinde olan, tüm toplumlara miras kalmış Ayasofya'nın yeni resmi statüsü nedeniyle Selanik'te bayraklarımızın ateşe verilmesini büyük bir endişe ve üzüntüyle karşılıyorum. Yunanistan'daki kardeş şehrimizle bu konuda müzakere ederek aramızdaki dostluk bağlarını güçlü tutacak, ancak kırgınlığımızı ve endişemizi de ileteceğim. Ayasofya gibi bir milenyum boyunca ayakta kalmış; paganlıktan semavi dinlere dek tüm inanç ve değerlere ev sahipliği yapmış bir mekanın adının ya da statüsünün değişmesi onun dünya için kutsiyetini değiştirmeyecektir. Her Hristiyan'ın ve her Müslüman'ın, hatta insanlığın ortak değeri olması hasebiyle inançlı ya da inançsız her dünya vatandaşının kalbinde ve aklındaki yeri baki kalacak, her birimiz yaşamlarımızı terk ettiğimizde Ayasofya yine orada ayakta kalacaktır. Tıpkı diğer ebedi yapıtlar gibi. Tüm bunları gözden kaçırarak esef verici bir biçimde bayrağımızın yakılması ile ilgili ise Atatürk bize izlememiz gereken en asil duruşu bundan 98 yıl evvel İzmir'de Yunan kralının bayrak çiğnediğini hatırlatarak karşılık verilmesini bekleyenlere verdiği cevapla göstermiştir. 'Ben bu hatayı tekrar edemem. Bayrak bir milletin şerefidir, ne olursa olsun yerlere serilmez ve çiğnenmez, kaldırınız!'

Bizler bayrağımızı hiçbir koşulda çiğnetmeyecek ve hiçbir milletin bayrağına ve şerefine hakaret etmeyeceğiz. Kardeş şehirler, ulus üstü statüsü olan kentler ve eserler; kültürel işbirliği kadar barışın teminatı için de vardır. Bu tarzdaki münferit ve belli ideolojilerdeki gruplara ait davranışları parçası oldukları toplumun tamamına mal etmek hakkaniyetli olmayacaktır. Bu nedenlerle Safranbolu Belediyesi olarak Yunanistan'daki kardeş şehrimiz Skydra ile diplomatik düzeyde gerekli iletişimi kurarak kent halklarını barışa ve kardeşliğe içtenlikle yöneltmek üzere harekete geçme çağrısında bulunacağız. Yeniden ve inançla bayrak bir milletin şerefidir" dedi. - KARABÜK