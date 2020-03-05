Başkan Köse usta öğreticileriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Köse usta öğreticileriyle buluştu - Son Dakika

Başkan Köse usta öğreticileriyle buluştu

6 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Emek Mahallesi'nde hizmet veren Safranbolu Eğitim ve Kültür Merkezi'nde (SAKEM) usta öğreticilerle buluştu.

Başkan Köse usta öğreticileriyle buluştu, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Emek Mahallesi'nde hizmet veren Safranbolu Eğitim ve Kültür Merkezi'nde (SAKEM) usta öğreticilerle buluştu.


Eğitimcilerle uzun süre sohbet eden Başkan Köse, kursları daha iyi konuma, nitelikli eğitimi destekleyen ne gibi yenilikler yapabilir hakkında istişarelerde bulundu.


Halk Eğitim ile SAKEM'in işbirliği içerisinde çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köse, "Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde, Halk Eğitim Merkezi üzerinden çeşitli kurslar veren eğitimcilerimizle tanışma buluşması gerçekleştirdik. Kendileriyle kurslar ve nitelikleri hakkında bilgiler alarak geliştirme konusunda istişarelerde bulunduk, ayrıca Safranbolu'yu da konuştuk. Eğitimcilere katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - KARABÜK

Emek Mahallesi, Safranbolu, Elif Köse, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:36 Kaynak: İHA
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