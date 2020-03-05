Başkan Köse, usta öğreticilerle bir araya geldi - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Halk Eğitim Merkezine bağlı usta öğreticilerle buluştu.

Safranbolu Eğitim ve Kültür Merkezi'nde (SAKEM) düzenlenen toplantıda eğitimcilerle bir süre sohbet eden Köse, burada yaptığı konuşmada, Safranbolu Halk Eğitim Merkezi ile SAKEM'in iş birliği içerisinde çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Halk Eğitim Merkezi üzerinden çeşitli kurslar veren eğitimcilerle tanışma toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Köse, "Usta öğreticilerden kurslar ve nitelikleri hakkında bilgi alarak geliştirme konusunda istişarelerde bulunduk." dedi.