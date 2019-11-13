Başkan Köse vatandaşların sorunlarını dinledi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "halk günü" toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.



Başkanlık makamında başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Başkan Köse ile birlikte ilgili birimler de notlarını aldı.



Vatandaşlarla yakından ilgilenen Köse, gerçekleştirilen toplantılarda amaçlarına ulaştıklarını, her daim iç içe olduklarını söyledi.



Safranbolu halkının ihtiyaçlarını, taleplerini birinci ağızdan almak istedikleri için halk günü toplantılarına başladıklarını ifade eden Köse, "Toplantılara vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Bizlerde onların taleplerini müdürlüklerimizin programı dahilinde hızlı bir şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ayrıca sadece talepleri almakla kalmıyor, takibini de yapıyoruz. Bu vesile ile bizlerden desteklerini esirgemeyen ve güvenen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK