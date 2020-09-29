Başkan Köse ve Doğa Gönüllüleri Saklı Cennet Kıbrıs Kanyonu'na yürüdü - Son Dakika

Başkan Köse ve Doğa Gönüllüleri Saklı Cennet Kıbrıs Kanyonu'na yürüdü

Doğal güzelliği ile nadir mekanlar arasında yer alan ve yalnızca Mamak'a değil Ankara'ya hitap edecek, şehir merkezine sadece 20 km uzaklıkta bulunan Kıbrıs Kanyonu'nun turizme kazandırılması için Mamak Belediyesinin hazırladığı projenin yapımı sürüyor.

Başkan Köse ve Doğa Gönüllüleri Saklı Cennet Kıbrıs Kanyonu'na yürüdü, System.String[]

Doğal güzelliği ile nadir mekanlar arasında yer alan ve yalnızca Mamak'a değil Ankara'ya hitap edecek, şehir merkezine sadece 20 km uzaklıkta bulunan Kıbrıs Kanyonu'nun turizme kazandırılması için Mamak Belediyesinin hazırladığı projenin yapımı sürüyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, doğa gönüllüleri ile birlikte doğal bir cennet olan Kıbrıs Kanyonu'na doğa yürüyüşü yaptı. Tarihi mimarisi ve özgün tabiatıyla ziyaretçilerini adeta görsel şölenle buluşturan Kıbrıs Kanyonu'nda zaman zaman suyun içinden giden grup, bazen de dağınık yer yer eğimli patikalardan yürüdü. Kıbrıs Kanyonu ve deresinin serin sularında kilometrelerce yürüyen doğa tutkunları, derin sulardaki geçişlerde hem adrenalin yaşadı hem de kanyonun muhteşem görüntüsüne hayran kaldı. Uzun süren bir yürüyüşün ardından mola yerinde yorgunluk gideren Başkan Köse ve doğa gönüllüleri, doğayla baş başa kalmanın keyfini yaşadı.

Oksijen deposu

Kanyon Projesi tamamlandığında bölgenin yalnızca Ankara'dan değil, Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi akınına uğrayacağını kaydeden Başkan Köse, "Kıbrıs Kanyonu müthiş bir doğal güzellik. Elmadağ eteklerinden uzanan Kıbrıs Köyüne ulaşan bir vadi. Yaban hayvanlarının yaşam alanı. Orman içinde oksijen deposu. Kıbrıs Köyü Kanyonu eskiden Ankara'nın su ihtiyacını karşılıyormuş. Ulus'ta yer alan Roma Hamamı'na su buradan geliyor. Romalılardan kalan su arkları bulunuyor. Kanyonun içerisinde aynı zamanda fındık ağaçları bulunuyor. Kıbrıs köyü şelalesi ve Kıbrıs köyü piknik alanı da burada yer almaktadır. İçinde birçok şelaleyi barındırıyor. Ama bu güzelliği tanımıyoruz. Kıbrıs Kanyonu 3. derece doğal sit alanı ve 1. derece arkeolojik sit alanı olduğu için ilçemiz adına önemli bir kazanım olacak. Binlerce yıldır akan suyun oluşturduğu doğal güzelliği tanıttık. Doğa dostlarını bir araya getirerek kaynaştık, kaynaştırdık. Gelecekte bu yürüyüşleri düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

İlerledikçe binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor

Doğa sporlarının, tarihin ve doğanın buluştuğu, Karadeniz ikliminin hissedildiği, 8 kilometrelik kanyon doğal ve tarihi güzellikleriyle kendisine hayran bırakıyor. Suyun rengi ile gökyüzü ve kanyonun iki tarafını çevreleyen ve metrelerce yükseklikteki sarp kayalar, doğaseverlere büyüleyici bir atmosfer sunuyor, geçmişe ait izler de kanyonun içinde bulunuyor. Dev kayaların arasından akan çay, soğuk suyu ve berrak görünümü ile dikkat çeken, doğaseverleri bekleyen kanyon, ayrıca şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ise ilk tercihi oluyor.

Bünyesinde birçok endemik bitki ve hayvan türünü barındırıyor

Kıbrıs Kanyonu projesi tamamlandığında bünyesinde gençlik kampları, doğal yürüyüş alanları, seyir terasları, köprüler, hayvan besleme ve yaşam alanları, yeme-içme mekanları olacak. Doğa sporlarına da olanak sunacak projemizde adrenalin tutkunları kaya tırmanışı, zipline gibi çeşitli sportif aktiviteler gerçekleştirebilecek. Bununla birlikte ziyaretçiler hobbit ve kaya evlerinde keyifli vakit geçirebilecek. 1. derece arkeolojik sit alanı olan Kıbrıs Kanyonu'nda eğitim amaçlı araştırma gezileri de olacak. Bununla birlikte ziyaretçiler birçok endemik bitki ve hayvan türünü doğal ortamında görme şansı da yakalayacak.

Kanyona Nasıl Ulaşabiliriz?

Kıbrıs Köyü Kanyonu'na Nata Vega Alışveriş Merkezi'nden Kırıkkale- Samsun istikameti çevre yoluna çıkılarak Kıbrısköy çıkışından çıkıp ulaşabilirsiniz. NataVega Alışveriş Merkezi'nden yaklaşık 12 km sürmektedir. Bir diğer ulaşım yolu ise Konya yolundan Samsun yoluna bağlanarak sağlanabilir, bu istikametten de Kıbrıs Köyü Kanyonuna ulaşabilirsiniz. - ANKARA

Başkan Köse ve Doğa Gönüllüleri Saklı Cennet Kıbrıs Kanyonu'na yürüdü
Başkan Köse ve Doğa Gönüllüleri Saklı Cennet Kıbrıs Kanyonu'na yürüdü
Başkan Köse ve Doğa Gönüllüleri Saklı Cennet Kıbrıs Kanyonu'na yürüdü
Başkan Köse ve Doğa Gönüllüleri Saklı Cennet Kıbrıs Kanyonu'na yürüdü
Başkan Köse ve Doğa Gönüllüleri Saklı Cennet Kıbrıs Kanyonu'na yürüdü
Başkan Köse ve Doğa Gönüllüleri Saklı Cennet Kıbrıs Kanyonu'na yürüdü
Başkan Köse ve Doğa Gönüllüleri Saklı Cennet Kıbrıs Kanyonu'na yürüdü

Ankara, Kıbrıs, Kanyon, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Köse ve Doğa Gönüllüleri Saklı Cennet Kıbrıs Kanyonu'na yürüdü - Son Dakika

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