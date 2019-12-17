Başkan Köse yollara asfalt serdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Köse yollara asfalt serdi - Son Dakika

Başkan Köse yollara asfalt serdi

6 saat önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Aşık Veysel Mahallesi 315. Cadde'de sıcak asfalt dökümü çalışmalarını denetledi.

Başkan Köse yollara asfalt serdi, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Aşık Veysel Mahallesi 315. Cadde'de sıcak asfalt dökümü çalışmalarını denetledi. Çalışmaları inceleyen Köse, asfalt finişerinin direksiyonuna geçerek asfalt serimi de yaptı.


Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekiplerinin yoğun mesai ile çalışarak sürdürdükleri çalışmaların kısa sürede tamamlanması için büyük gayret gösterdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Esnafımız ve vatandaşımızın taleplerini hızlı bir şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz. İlçemizin farklı noktalarında alt yapı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Mamak halkına hak ettikleri hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Planlanan programlar dahilinde yaptığımız çalışmalarla tüm yollarımızı daha modern ve konforlu hale getireceğiz. Hemşehrilerimizin hizmetkarıyız. Güzel Mamak'ımıza hizmet etmek için gece gündüz demeden, yorulmadan çalışacağız. Asfaltımız hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.


Yoldaki zemin çalışmalarına ilişkin bilgi alan Köse, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ANKARA

Fen İşleri Müdürlüğü, Murat Köse, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:23 Kaynak: İHA
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