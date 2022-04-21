Başkan Koştu\'dan kardeş şehir çocuklarına 23 Nisan mektubu

Çocukların bayramını kutladı.

UNESCO Dünya Mirası, kadim şehir Bergama'nın diğer ülkelerde bulunan 18 kardeş şehrin Belediye Başkanlarına mektup yazan Başkan Koştu, Bergama'da Uluslararası düzeyde yapılan ancak Koronavirüs nedeniyle bu yılla birlikte üç yıldır ara verilen 23 Nisan Şenliği'ne gelemeyen çocukların bayramını kutladı. Başkan Koştu mektubunda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 102.'nci yılına kavuşmanın sevincini yaşarken, diğer yandan bu kutlu bayram coşkusunu siz kardeş şehirlerimizden gelen çocuklarımıza yaşatamamanın hüznü içerisindeyiz" dedi.

18 kardeş şehri bulunan Bergama'nın her bir kardeş şehir Belediye Başkanına hitaben mektup yazan Başkan Koştu, Bergama halkı adına kardeş şehir sakinlerini sevgi ve saygı ile selamladığını ifade etti. Kardeş şehir kavramına büyük önem veren bir Belediye olarak, Koronavirüs nedeniyle karşılıklı ziyaretlerde bulunulamadığına işaret eden Başkan Koştu, bu günlerin en kısa sürede son bulması temennisinde bulundu.

UNESCO Dünya Mirası Bergama'da, pandemi sürecinin ve önlemlerinin devletimizin ve halkımızın titizlikle sürdürdüğüne işaret eden Başkan Koştu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102 yaşına girdiğinin sevincine mektubunda ayrı bir yer verdi."Tam 102 yıldır tüm dünya çocuklarıyla el ele kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı, Türk milleti olarak çocuklara verdiğimiz değerin en açık göstergesidir" diyen Başkan Koştu, "Ancak ne yazık ki, insanlığı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bu yıl ile birlikte 3 yıldır tüm dünyada olduğu gibi bizler de şartlarımızı değiştirmek, etkinliklerimize ara vermek zorunda kaldık. Bu nedenle geçtiğimiz 2 yıl olduğu gibi bu yıl da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılına kavuşmanın sevincini yaşarken, diğer yandan bu kutlu bayram coşkusunu kardeş şehirlerimizden gelen dünya çocuklarına yaşatamamanın hüznü içerisindeyiz. Ancak inanıyoruz ki; çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeden mahrum kaldığımız bu günler en kısa sürede sona erecek ve dünyamız yeniden onların neşeli coşkusuyla renklenecek" dedi.

TÜRKİYE, DÜNYA VE BERGAMA ÇOCUKLARINA KUTLAMA

Mektubunun son bölümünde sevinç ve burukluğu bir anda yaşadığına da işaret eden Başkan Koştu, "Tüm dünya çocuklarının, Kardeş Kentimizdeki ve Bergama'mızdaki sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bir araya gelebileceğimiz daha nice 23 Nisanlarda buluşmak umuduyla, çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum" dedi.