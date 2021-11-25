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Başkan Koştu ve kadın meclis üyelerinden kadına şiddete 'DUR' çağrısı - Son Dakika

Başkan Koştu ve kadın meclis üyelerinden kadına şiddete 'DUR' çağrısı

25.11.2021 11:35
Başkan Koştu ve kadın meclis üyelerinden kadına şiddete 'DUR' çağrısı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Bergama Belediyesi tarafından Rahmi Yeşilsoy Engelli ve Kadın Danışma Merkezi'nde bir farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Kadın ve şiddet kelimelerini aynı cümle içinde kullanmak dahi vicdanlarımızı sızlatıyor. Oysaki kadının olduğu, elinin değdiği her yerde bir güzellik, bir incelik vardır" dedi.

FARKINDALIK İÇİN 'ŞİDDETE SON' BASKILI MASKE

Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi ve Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Hakan Koştu, Eşi Yıldız Koştu, Kadın Belediye Meclis Üyeleri İYİ Parti'den Olgu Altuğ Kemaller, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Emel Ürper, Belediye Meclis Üyeleri AK Parti'den Yusuf Burcu, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Abidin Kumova, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Farkındalık etkinliğinde üzerinde, 'Kadına Yönelik Şiddete SON' yazılı maske dağıtımı gerçekleştirildi.

BAŞKAN KOŞTU; "KADINA YÖNELİK ŞİDDET BAŞTA OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ ŞİDDET BİR İNSANLIK SUÇUDUR"

Şiddetin her türlüsü ve özellikle de kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bu mesele, sadece ülkemizde değil tüm dünyada kanayan büyük bir yaradır. Bizlere düşen, bu sorunun yok olması için topyekün mücadele vermektir. Devletimizle birlikte yerel yönetimler olarak bizler, eğitim kurumlarımız,sivil toplum kuruluşları, medyanın desteği ve bireysel gayretlerimizle, bu sorunu tamamen ortadan kaldırmamız gerekiyor" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "DEVLETİMİZ KADINA ŞİDDET İLE SÜREKLİ MÜCADELE HALİNDE"

Kadınların haklarını rahatça arayabildiği düzenlemelere dikkat çeken Başkan Koştu, "Devletimizin ilgili kurumlarına başvurarak mücadelelerini verebiliyorlar. Şiddete maruz kalan kadınlarımız için, toplumun her katmanında büyük bir hassasiyetin oluştuğunu görmek çok önemli" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "KADINLARIMIZA YÖNELİK BİRÇOK ÇALIŞMAYI YÜRÜTÜYORUZ"

Bergama Belediyesi'nin kadınlara yönelik yaptığı çalışmaları anlatan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Kadınlarımızın sosyo-ekonomik açıdan güçlenmelerini destekleyecek çalışmalara ayrı bir önem veriyoruz. Rahmi Yeşilsoy Engelli ve Kadın Danışma Merkezi olarak hizmet veren birimimizin faaliyetleri ile kadınlarımıza hukuki ve psikolojik destek veriyoruz. Ayrıca İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüz ve İŞKUR ile birlikte açtığımız birçok kurs ile kadınlarımızın meslek sahibi olmalarına öncülük ediyoruz" dedi.

Bergama Belediyesi, Hakan Koştu, İYİ Parti, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Koştu ve kadın meclis üyelerinden kadına şiddete 'DUR' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Koştu ve kadın meclis üyelerinden kadına şiddete 'DUR' çağrısı - Son Dakika
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