Başkan köy çocuklarını sevindirdi - Son Dakika

Başkan köy çocuklarını sevindirdi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde salgın nedeniyle sokağa çıkamayan öğrencilere Kabadüz Belediyesi tarafından Türk bayrağı ve çikolata verildi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde salgın nedeniyle sokağa çıkamayan öğrencilere Kabadüz Belediyesi tarafından Türk bayrağı ve çikolata verildi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'nın talimatıyla zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan öğrencilere 23 Nisan sürprizi yaptı.

Zabıta tarafından öğrencilere verilen Türk bayrağı, çikolata ve balonla öğrencilerin mutluluğu ikiye katlandı.

Hediyelerini alan öğrencilerin mutluluğu gözlerine yansıdı, Belediye Başkanı Yener Kaya'ya teşekkür ettiler. - ORDU

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Bayrak isteyen çocuğa sürpriz

CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu

Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar

23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü

Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı

Mehmetçik görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu

İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor

Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"

Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı

TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi

Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker