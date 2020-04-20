Başkan Koyuncu, Covid-19 tedbirlerini canlı yayında değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Koyuncu, Covid-19 tedbirlerini canlı yayında değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Koyuncu, Covid-19 tedbirlerini canlı yayında değerlendirdi

6 saat önce

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Covid-19 tedbirlerini çok önceden aldıklarını belirterek, "Kurduğumuz komisyon ile bugüne kadar 53 kere toplantı yaptık" diye konuştu.

Başkan Koyuncu, Covid-19 tedbirlerini canlı yayında değerlendirdi, System.String[]

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Covid-19 tedbirlerini çok önceden aldıklarını belirterek, "Kurduğumuz komisyon ile bugüne kadar 53 kere toplantı yaptık" diye konuştu.


Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu,sosyal medya aracılığıyla yaptığı canlı yayında sorularını değerlendirmede bulundu. Ülke olarak Covid-19 ile mücadele alınan tedbirler sayesinde diğer ülkelere göre önemli bir başarı elde ettiklerini söyleyen Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Emirdağ ilçesinde de alınan tedbirler sayesinde önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi. Başkan Koyuncu, "Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde Korona virüsle mücadele etmektedir. Bu mücadeleyi bizde Emirdağ ilçemizde aldığımız tedbirlerle önüne geçmekteyiz. Öncelikle herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Hükümetimizin sağlık bakanımızın, içişleri bakanımızın almış olduğu tedbirler sayesinde vakalar gün geçtikçe azalmaktadır. Emirdağ ilçemizde de alınan tedbirler sayesinde önemli bir başarı elde ettik. Türkiye'de nüfusa oranlar baktığımızda en riskli bölge Emirdağ'dır. Neden gurbetçi sayımızın fazla olmasıdır. Herkes ilçemizde çok ciddi vakaların olacağını bekliyordu. Kaymakamlığımız ve belediyemizin bünyesinde aldığımız ciddi kararlar sayesinde oldukça müthiş bir noktadayız. İl genelinde en rahat ilçeyiz ve en az hasarla bu süreci anlatacağız" dedi.


"Tedbirleri önceden aldık"


Emirdağ ilçesinde belediye olarak aldıkları tedbirler hakkında bilgiler veren Başkan Koyuncu, "Türkiye'de ilk vaka 11 Mart tarihinde görüldü. Biz ise belediye olarak müdür ve personellerimizle birlikte 10 Mart'ta Korona virüs ile ilgili bir toplantı yaptık. Daha sonra bu toplantının akabinde acil eylem planı gerçekleştirdik. Henüz Türkiye'de vaka hala görülmemişken biz bununla alakalı belediyemizde bir komisyon kurduk. Kurduğumuz komisyon ile bugüne kadar 53 kere toplantı yaptık" diye konuştu.


"En önemli tedbirimiz Salı Pazarını kapatmak oldu"


İlçe de alınan en önemli tedbiri Salı Pazarını kapatarak aldıklarını ifade eden Başkan Koyuncu, Emirdağ'ı baştan aşağı dezenfekte ettiklerini belirtti. Başkan Koyuncu, "Emirdağ ilçesinde şimdiye kadar alınan en önemli tedbir ilçe merkezimizde meşhur olan Salı pazarını kapatmamız olmuştur. 69 köyümüz ve 2 beldemizde bulunan hemşehrilerimizin bu Salı Pazarına geldiğini düşündüğümüz takdirde sonuçlar daha sıkıntılı olabilirdi. Türkiye genelinde ilçeler düzeyinde pazaryerini kapatan ilk belediyelerdeniz. Bugünkü bizim başarımızda Salı pazarının kapatılması vardır. 12 Marttan İtibaren öncelikle halkın ortak kullandığı ve toplu alanlar derhal dezenfekte edilmeye başlanmıştır. Bunlar minibüsler, camiler, okullar, yurtlar, kahvehaneler, hamamlar, resmi kurumlar, parklar, çocuk oyun alanları, pazaryeri vs. gibi yerlerdir. Yurtdışından ve umreden gelenler için 14 gün evinde karantina uygulaması için çağrı ve duyurular yapılmıştır. Diğer tedbirimiz ise 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı verildiği gün bizde belediye olarak bir karar aldık. Sosyal mesafeyi koruma anlamında bütün dolmuşların seferlerini iptal ettik. Resmi kurumlarımızın tamamını hemen hemen hergün dezenfekte ediyoruz. Evleri bile sırayla dezenfekte ediyoruz. Bütün parkların tamamını kaldırdık. Her gün meydan ve meydana çıkan cadde sokaklar yıkanmış dezenfekte edilmiştir. Bütün tedbirleri alma anlamında biz bir adım önde gittik. 16 Mart tarihinde çıkan genelge ile kahvehaneler, oyun alanları, kafeteryalar, düğün salonları, internet salonları, hamam, spor tesisleri kapatıldı. Emirdağlı esnaflarıma buradan teşekkür etmek istiyorum. Bazı esnaflarımız ise yasakta olmamalarına rağmen işyerlerini kapattı" dedi.


"Her gün yaklaşık 400 kişiye 3 öğün yemek hizmeti veriyoruz"


İlçe merkezi ve köyler olmak üzere her gün yaklaşık 400 kişiye 3 öğün yemek hizmeti verdiklerini söyleyen Başkan Koyuncu, şimdiye kadar 1500 adet gıda kolisi ve 8 bin aileye hijyen paketi dağıttıklarını ifade etti. Başkan Koyuncu, "15 Mart itibariyle yaklaşık 400 kişiye her gün kahvaltı, öğlen, akşam olmak üzere 3 öğün yemek ulaştırıyoruz. Biz bu yemeği sadece ilçe merkezinde uygulamıyoruz. Köylerimize de muhtarlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da ulaştırıyoruz. Ayrıca belediye fırında her gün 3 bin adet ekmek çıkmaktadır. Bir de 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız evden çıkmasın diye onlara hem ekmek hemde yemeklerini ulaştırıyoruz. Bu noktada desteklerinden dolayı hayırseverlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Belediye başkanı seçildiğim günden bugüne kadar telefon numaramı hiç değiştirmedim. Başka numaram da yoktur. Sizin aracılığınızla numaramı canlı yayında tekrar vermek istiyorum. İlçemizde yaşayan İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bana ulaşabilirler. Gıda paketi konusunda şimdiye kadar yaklaşık bin 500 adet koli dağıttık. 8 bin aileye hijyen paketi dağıttık" diye konuştu.


"Kiralar ve su faturaları 3 ay ötelendi"


Bütün kiracıların kiralarını 3 ay ötelediklerini belirten Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, meclis kararı ile vatandaşların maddi olarak zor durumda kalmamaları için su faturalarında indirim ve erteleme kararı aldıklarını söyledi. Başkan Koyuncu, "Emirdağ belediyesi olarak bütün kiracılarımızın kiralarını faizsiz bir şekilde 3 ay öteledik. Geçtiğimiz hafta belediye meclisimizi acil toplantıya çağırdık ve su faturalarında öteleme ve indirim yaptık. Tüm kullanımlar metreküpü 1 TL olarak belirledik. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında tahakkuk alınmayacağından dolayı su ödemesini faizsiz 31 Temmuz olarak belirledik.


Başkan koyuncu 2 odaya seslendi


Maske tedariki konusunda özellikle Emirdağ Ticaret Odasına, Emirdağ Ziraat Odasına ve Emirdağ Esnaf Odasına teşekkür eden Başkan Koyuncu, aynı hassasiyeti Afyon Koyun Keçi Yetiştirici Birliği'nden ve Emirdağ Esnaf Kefalet Kooperatifinden beklediklerini vurguladı. Başkan Koyuncu, "İçinde bulunduğumuz bu günler son yüzyılın en zor dönemidir. Bugün hep beraber olmak zorundayız. Biz Emirdağ'ında kaymakamlık bünyesinde bütün kurumlarla ve bütün sivil toplum kuruluşları ile beraber topyekün bu mücadeleyi veriyoruz. Biz elimizdeki maskelerle beraber 150 bin adet maske alımı yaptık. Maske tedariki konusunda Emirdağ Ticaret Odasına, Emirdağ Ziraat Odasına ve Emirdağ Esnaf Odasına buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu 3 odamız 50 bin civarında maskeyi bize tedarik etmişlerdir. Aynı hassasiyeti Afyon Koyun Keçi Yetiştirici Birliği'nden ve Emirdağ Esnaf Kefalet Kooperatifinden göstermesini arzu ediyoruz. Buradan her iki odamızı da mesajımızı iletiyorum. Emirdağ Kültür Evinde sabahtan akşama kadar belli bir sayıda vatandaşımıza maske veriyoruz. Elimizde maske stoku yeterince var. İlçemize bağlı 69 köyümüz var. Bütün köylerimize maske ve eldivenlerimizi de vatandaşlarımıza vermesi için köy muhtarlarımıza ilettik" dedi


"Vefa Destek Grubu güzel bir çalışma gerçekleştiriyor"


Emirdağ Kaymakamlığının koordinatörlüğünde kurulan Vefa Destek Grubunun çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Koyuncu, 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların her türlü ihtiyacının karşılandığını söyledi. Başkan Koyuncu, "Vefa Destek Grubu birimimiz gerçekten çok güzel hizmetler yapıyor. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını evlerine kadar götürerek gideriyorlar. Bankadan maaşlarını çekip evlerine kadar götürüyorlar. Yine merkez ve köy ayrımı yapmadan Pazar ihtiyaçlarını bile karşılıyorlar. Devletimiz çalışıyor. Yaklaşık 3 bin olaya vefa grubu ve belediye olarak biz direk müdahale etmişsiz. Burada hizmet veren gönüllü din adamlarımız ve öğretmenlerimiz görev yapıyor. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


"Belediye personelime teşekkür ediyorum"


Bu dönemde özverili bir şekilde gece gündüz demeden çalışan belediye personelini de teşekkür eden Başkan Koyuncu, "Emirdağ ilçe merkezinde, 69 köy ve 2 belde de yaşayan toplam 40 bin Emirdağlıya da sesleniyorum. Mecbur kalmadıkça evden çıkmayınız. Biz bugünler için varız. Köyler ve merkez Emirdağ Belediyesi'nin sorumluluk sahasıdır. Biz sizin çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Serkan Koyuncu, Koronavirüs, Emirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 03:49 Kaynak: İHA

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