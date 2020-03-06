Başkan Koyuncu'dan Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Koyuncu'dan Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Başkan Koyuncu'dan Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu'na ziyaret

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Belçika'da temaslarda bulunarak Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ile bir araya geldi.

Başkan Koyuncu'dan Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu'na ziyaret, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Belçika'da temaslarda bulunarak Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ile bir araya geldi.


Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Belçika ziyaretleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ile bir araya geldi. Emirdağ gurbetçileri, yaz dönemi ve yatırımlar hakkında görüşmeler gerçekleştiren Başkan Koyuncu, Başkonsolos Karaoğlu'na Emirdağ'a davet ederek ilçenin meşhur topak evini günün anısına hediye etti. - AFYONKARAHİSAR

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:08 Kaynak: İHA
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