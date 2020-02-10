Başkan Koyuncu, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Koyuncu, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Koyuncu, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Emirdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Koyuncu, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Emirdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.


Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu hafta sonu ziyaretini huzurevine yaptı. Başkan Koyuncu, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us, Müdür Yardımcısı Süleyman El ve Emirdağ Orman Şefi Ali Bayındır ile beraber ilçedeki huzurevinde bulunan yaşlılarla bir araya geldi. Huzurevi Müdürü Mustafa Ertürk'den bilgiler alarak huzurevi sakinleri ile sohbet eden Başkan Koyuncu, kurum ihtiyaçları, talep ve istekler doğrultusunda belediye olarak her zaman yanlarında ve destekçileri olacağını dile getirdi. Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirtiler. - AFYONKARAHİSAR

Serkan Koyuncu, Emirdağ, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Herkes çikolata sanıyor ama gerçek bambaşka! Haşhaşella da hedef ihracat
İdlib'de hareketlilik! Türk askeri, SMO ile Serakib'e doğru ilerliyor 'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı Son dakika: İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:15:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Koyuncu, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]