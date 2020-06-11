Başkan Koyuncu'ya yeni hizmet binası için 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

AK Parti Emirdağ İlçe Başkanı İsmail Dişiçürük ve Yönetim Kurulu üyeleri, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'yu ziyaret eden yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundular.



Emirdağ'a modern bir belediye hizmet binasını kavuşturan Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Başkan Koyuncu'yu ilk olarak Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık, komiser yardımcıları; Mustafa Toygar Özel ve Recep Çağatay Ceylan ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Emirdağ İlçe Başkanı İsmail Dişiçürük ve Yönetim Kurulu üyeleri, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'yu yeni hizmet binasında ziyaret ettiler. Başkan Koyuncu, misafirleriyle bir süre makam odasında görüştükten sonra yeni hizmet binasının birimlerini gezdiler.



Yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Emirdağ İlçe Başkanı İsmail Dişiçürük, "İlçemize böyle güzel bir belediye binası kazandırdığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah bu belediye hizmet binasında ilçemiz için nice güzel işler yapmayı nasip etsin. Gerçekten Emirdağ'ımıza yakışan güzel ve modern bir belediye hizmet binası kazandırılmış oldu. Bu vesile ile yeni belediye hizmet binasının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR