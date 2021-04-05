Başkan Küçükkuru'dan 5 Nisan Avukatlar Günü Mesajı - Son Dakika

İbradı Belediye Başkanı Av. Serkan Küçükkuru, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı Avukatların kanun hâkimiyetinin ve hukukun üstünlüğünün en önemli unsurları olmanın yanında insanların savunma hakkını üstlenerek demokrasinin yaşanmasında ve gelişmesinde de önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden. Başkan Küçükkuru, avukatların adalet ve hakkaniyetin sağlanması hususunda yürüttükleri görev ve sorumluluğun önemine dikkat çekti.

Başkan Küçükkuru mesajında şu ifadelere yer verdi, " İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde gerek kişilerin, gerekse toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında, savunulmasında, kanunlara bağlı kararlılıklarıyla adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluğu olan avukatlar, çok önemli bir görevi yerine getirmektedir.

Toplumların huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürmelerinin temel şartlarından birisi de, adaletin sağlanmasıdır.

Savunma makamının temsilcisi olan avukatlarımız, kişileri hakları konusunda bilgilendirip, yönlendirmekte, haklarının korunmasında ve kullanılmasında onlara yardımcı olarak önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde gerek kişilerin, gerekse toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında, savunulmasında, kanunlara bağlı kararlılıklarıyla adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluğu olan avukatlar, çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

Toplumların huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli temel şartlarından birisi de, adaletin sağlanmasıdır.

Bu kapsamda avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde yerine getirmektedirler.

Vatandaşların hak arama özgürlüğünün kullanılmasında ve korunmasında hukuki yardımda bulunan, bu amaçla bireyin yanında yer alan, bilgisini ve zamanını hak arayan kişi veya kişiler için kullanan hak arama ve savunma mesleğinin onurlu temsilcileri avukatlarımız, bağımsız yargının güvencesi çağdaş hukuk sistemimizin de ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, benim de aralarında bulunmaktan onur duyduğum kamu vicdanını ve adaletin sağlanması, toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesi için, kurumlarımız ve vatandaşlarımız adına hassasiyetle görevlerini yerine getiren tüm meslektaşlarımın"5 Nisan Avukatlar Günü" nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.