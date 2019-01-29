Başkan Kul Pazarda Bez Torba Dağıttı

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede kurulan semt pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede kurulan semt pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.



Ücretli poşet uygulamasına geçilmesinin ardından Terme Belediye Başkanlığı, doğa dostu projesi kapsamında bez torbalar yaptırdı.



Belediye Başkanı Kul, ilçedeki ziyaretleri sırasında semt pazarına giderek vatandaşlarla sohbet edip bez torba verdi.



Naylon poşet kullanımının çevreye verdiği zarar ve neden olduğu kirliliğe dikkati çeken Kul, "Naylon poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları Terme Belediyesi olarak destekliyoruz. Bu amaçla bin file, 5 bin de bez torba yaptırdık. Çevremizi korumak, öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Çevre kirliliğinin engellenmesi için Terme'de ilkleri gerçekleştirdik. Daha temiz ve daha yaşanılabilir bir Terme için üzerimize ne düşüyorsa yerine getiriyoruz." dedi.

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