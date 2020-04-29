Başkan Kula: "TOBB nefes kredisi başladı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Kula: 'TOBB nefes kredisi başladı' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Kula: "TOBB nefes kredisi başladı"

6 saat önce

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula Nefes Kredisi başvurularının yeniden başladığını duyurdu.

Başkan Kula:

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula Nefes Kredisi başvurularının yeniden başladığını duyurdu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan protokolle oda ve borsa üyelerinin Nefes Kredilerinden faydalanabileceğini söyleyen Rahmi Kula başvuru şartları hakkında bilgiler verdi.


Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula TOBB ve KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde oda ve borsa üyelerine yönelik verilecek olan Nefes Kredilerinin 2020 yılı için anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılı 12 ay eşit taksitli geri ödemeli olacağını söyledi. Kula en fazla 20 ay vadeli olacak Nefes Kredilerinde ise brüt faiz oranının yıllık yüzde 7,50 olarak uygulanacağını dile getirdi. Kredi kullandırılmada maddi teminat istenmeyeceğine dikkat çeken Rahmi Kula kredi azami limitinin ise 100 bin lira olarak belirlendiğini kaydetti.


Oda ve borsa üyeleri nefes alacak


Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula Nefes Kredisi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Üye işletmelerimizin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere geçtiğimiz dönemlerde Odalarımız ve Borsalarımızın değerli katkıları ile başarıyla gerçekleştirilen Nefes Kredisi projesi tekrar başlatılmaktadır. Koronavirüsün ekonomimiz üzerindeki etkilerinin hafifletilmesinin amaçlandığı Krediye ilişkin protokol 27 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ve Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanmıştır. Bu çerçevede, oda ve borsa üyeleri, Denzbank şubelerin tamamından başvuruda bulunarak kredi kullanabileceklerdir. İlerleyen haftalarda kamu bankalarımızın da projeye dahil olması ihtimal dahilindedir. Balıkesir Ticaret Odası olarak TOBB Nefes Kredisinde Üyelerimize destek olmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte mümkün olan en yüksek oranda katkı sağladık. TOBB'un aktaracağı kaynak ile birlikte üyelerimize sağlanacak kredi imkanının, Koronavirüsün işletmelerimiz üzerinde yaşattığı olumsuz etkiyi bir nebze olsun hafifleteceğine inanıyorum. Projeye destek veren Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a, TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Kredi Garanti Fonu Türkiye yönetimine teşekkür ediyorum."


Yıllık brüt faiz yüzde 7,50 olacak


2020 Nefes Kredisi'ne ilişkin detaylar hakkında da bilgiler veren Rahmi Kula şunları ifade etti: "Üyelerimizin kullanacağı kredi 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılı 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacaktır. Kullandırılacak kredinin brüt faiz oram yıllık % 7,50 olacaktır. KOBİ'ler krediye başvurabilmek için öncelikle Oda ve Borsalarımızdan, açıklama olarak "Nefes Kredisi başvurusu içindir." ibareli faaliyet belgesi alacaklardır. Faaliyet belgesi ayrıca dijital ortamdan da temin edilebilecektir. Banka bu belge olmadan talep kabul etmeyecektir. Kredi kullandırımında maddi teminat istenmeyecektir. Ancak, şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil bulunamaması durumunda, müşterinin talebi Üzerine, maddi teminat istenebilecektir. Kredilendirmelerde tüm risk ve teminatlandırma protokol imzalanan bankalar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sağladığı destekte Kredi Garanti Fonu'na (KGF) ait olacaktır. Daha fazla üyenin krediden faydalanabilmesini teminen Oda/ Borsalarca kullandırılacak kredilerin azami limiti 100 bin TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50.000 TL, 3 milyon TL ile 25 milyon TL (dahil) arasında cirosu olan işletmeler azami 100.000 TL kullanabilecektir. Kredi değerlendirme sürecinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Oda/ Borsalarımız kredi talep eden firmalar üzerinde herhangi bir kredi onayına iştirak etmeyecek, referans vermeyecektir. Protokol imzalanan bankalar Kredi Garanti Fonu'na (KGF)ye ödenecek %0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerinizden herhangi bir masraf komisyon talep etmeyecektir." - BALIKESİR

Kula, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 10:20 Kaynak: İHA


Son Dakika

ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı Dolar 6,99 seviyesinden işlem görüyor Güne düşüşle başlayan gram altın 383,6 liradan işlem görüyor Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi         
16:00
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı         
15:52
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma         
15:36
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı         
15:31
Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım         
15:25
Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı         
15:24
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı         
15:17
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı         
15:17
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı         
15:14
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu         
15:05
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı         
14:51
Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı         
14:17
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı         
14:14
'Şinanari' diyerek şöhreti yakalayan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Şimdi görenler tanıyamıyor! 'Şinanari' diyerek şöhreti yakalayan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Şimdi görenler tanıyamıyor!         
14:08
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:07
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu         
13:47
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim         
13:44
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz         
13:42
Türkiye'nin Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu         
13:28
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi         
13:21
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı         
13:18
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti 38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti         
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi         
13:10
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu         
13:10
Pazarda sebzeyi elle seçen vatandaş: Havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor Pazarda sebzeyi elle seçen vatandaş: Havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor         
13:08
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor         
13:08
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı         
13:07
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız         
13:05
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi         
13:01
Amazon'un derinliklerindeki gizemli kabile Matses, ruhlarına sahip olmak için ölen yakınlarını yiyor Amazon'un derinliklerindeki gizemli kabile Matses, ruhlarına sahip olmak için ölen yakınlarını yiyor         
12:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 16:29:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kula: "TOBB nefes kredisi başladı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]