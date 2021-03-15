Başkan Kulat'tan hastane personeline kutlama - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Başkan Kulat, "Mart Tıp Bayramı münasebetiyle, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarını ziyaret ettik. Pandemi öncesi ve pandemi sürecinde, ilçemizdeki sağlık hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdüren tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Avukat Hicret Kahraman Kaymak, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Can ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte sağlık çalışanlarına çiçek takdim ederek, çalışmalarında başarılar diledik" dedi. - KÜTAHYA