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Başkan Kulat'tan Rektör Uysal'a hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğüne atanan Prof.Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcılığına atanan Prof Dr. Muammer Gavas'a Simav AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Kulat'tan Rektör Uysal'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğüne atanan Prof.Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcılığına atanan Prof Dr. Muammer Gavas'a Simav AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Simav AK Parti İlçe Başkanı Kulat "Dumlupınar Üniversitesi'nin yeni yönetimine destek vermek amacıyla, Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer ile birlikte ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Simav Teknoloji Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu ile Sağlık Meslek Yüksek Okulu yönetimine, Ak Parti Simav Teşkilatı olarak yanında olduğumuzu belirttik. Dumlupınar Üniversitesi'ne bu yıl kayıt olan ve tüm öğrencilerimiz ile akademik kadroya başarılar diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:41 Kaynak: İHA
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