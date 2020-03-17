Sağlık –Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Salgının önüne geçmek istiyorsak hastanelerdeki poliklinik hizmetleri durdurulmalıdır" dedi.



Sağlık çalışanlarının virüsle mücadele noktasında fedakarca çalıştığını belirten Başkan Kuluöztürk, " Türkiye'deki vaka sayısı alınan onca önleme rağmen gün geçtikçe artış gösteriyor. Tedbirler noktasında acil ve yatan hasta servisleri dışındaki poliklinik hizmetlerinin belirli bir süre durdurulması gereklidir" dedi.



"Yeterli olduğunu düşünmüyoruz"



Salgının tüm kesimlerce ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Kuluöztürk, "Panik yapmadan salgınla mücadeleye devam edilmelidir. Ülkemiz salgının ilk gününden bu yana tedbirler aldı ve almayı sürdürüyor. Son olarak İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Ancak bunun yeterli olduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu.



"Poliklinik koridorlarının düğün salonundan farkı yok"



Sağlık sektöründe salgını önleyici tedbirlerin yetersiz kaldığını aktaran Kuluöztürk, "Bakanlığımızca hastanelerdeki yoğunluğu azaltıcı önlemler alındı. Ancak bunlar yeterli değil. Yayımlanan genelgenin amacı insanlar arasındaki etkileşimi azaltarak virüs yayılımını engellemek. Fakat bir taraftan tedbir alalım, riski düşürelim derken diğer taraftan virüsü yayacak etkileşimleri kesmiyoruz. Polikliniklerde tedavi için sıra bekleyenler birbirlerine 1 metreden daha yakın duruyorlar. Koridorların düğün salonundan farkı yok. Koridorlar, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede belirtilen kafe, kahvehane gibi işletmelerden daha kalabalık bir yapıya sahip. Poliklinikler, virüsün insandan insana geçmesi hususunda çok etkin olan noktalar arasında bulunuyor. Bu durumun sonucunda hem vatandaşlarımızın hem de sağlık çalışanlarımızın virüse yakalanma riski oluşuyor. Corona virüsle mücadelede, acil ve yatan hasta servisleri dışındaki poliklinik hizmetlerinin belirli bir süre durdurulması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.



Kuluöztürk, "Poliklinik hizmetlerine acillerde devam edilebilir. Acil servislerin fiziki yapıları polikliniklere nazaran daha geniş. Polikliniklerde insanlar 1 metre kuralına uyamıyor, acillerde bu kurala uyulabilir. Böylece hem vatandaşlarımız hem sağlık çalışanlarımız virüsten daha uzak kalır" diye belirtti. - ANTALYA