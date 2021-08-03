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Başkan Küpeli 2'inci KOBİ-OSB'deki sanayiciler ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Küpeli 2'inci KOBİ-OSB'deki sanayiciler ile bir araya geldi

03.08.2021 15:20
Başkan Küpeli 2'inci KOBİ-OSB'deki sanayiciler ile bir araya geldi, System.String[]

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 1'inci Gelişme Bölgesi içinde kurulan yatırımcılar için "2'inci KOBİ-OSB Yatırımcıları Tanışma Toplantısı" düzenledi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 1'inci Gelişme Bölgesi içinde kurulan yatırımcılar için "2'inci KOBİ- OSB Yatırımcıları Tanışma Toplantısı" düzenledi.

KOBİ'lerin çağdaş ve modern bir ortamda üretim yapmalarını temin etmek maksadıyla Türkiye'de ilk KOBİ-OSB'ni 2005 yılında 98 yatırımcıyla hayata geçiren Eskişehir OSB, yoğun talep üzerine bu yıl hayata geçirdiği 2'inci KOBİ-OSB'de 566 bin metrekarelik bir alanda 142 firmaya yer tahsislerini 1 aydan kısa bir sürede tamamladı.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen tanışma toplantısına; Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Riza Zeydan, Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyeleri Hikmet Çetin, Samet Özkaya ve Bölge Müdürü Erhan Tatar, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit ve bölgeden yer alan çok sayıdaki yatırımcılar katıldı. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen tanışma toplantısı öncesi katılımcılara Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki atölyeler, sınıflar ve spor salonu gezdirilerek bilgiler verildi.

Eskişehir OSB tarafından kurulan "2. KOBİ-OSB Yatırımcıları Tanışma Toplantısı'nda konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, "Birçok insanımıza yeni iş kapısı açmış olmanın yanı sıra, 142 sanayi kuruluşu olarak ortaya çıkaracağınız üretim gücü ile Eskişehir ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlayacaksınız" dedi.

"Yoğun talep nedeniyle 2'inci KOBİ OSB'deki firma sayısını 142'ye çıkardık"

Daha sonra katılımcılara Okul konferans salonunda bir konuşma yapan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, KOBİ'lerin kendileri için çok önemli olduğunu, KOBİ'lere verdikleri önemin bir göstergesi olarak yeni 2'inci KOBİ-OSB'ni hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Küpeli, yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edileceği 2'inci KOBİ-OSB'deki ilk tesislerin 2022 yılında üretime başlayacağını aktararak, "Yıllardır sizlerden bizlere ulaşan istekleri bir araya getirerek, 2'inci KOBİ-OSB kurulmasına yönelik çalışmalara geçen yıl başladık. İlk başta 450 bin metrekarelik alanda 120 KOBİ'nin yer alacağı bir alan planlamıştık. 2'inci KOBİ-OSB'nin duyurusuna çıktığımızda sağ olun siz değerli sanayicilerimizden çok yoğun bir ilgi ve alaka, aynı zamanda çok miktarda arsa talebiyle karşılaştık. Biz de gelen talepleri en iyi şekilde değerlendirerek, alanımızı 566 bin metrekareye çıkardık. Böylece toplam 142 firmaya bölgeden yer tahsis etme imkanı elde ettik. En kısa sürede sizlere arsalarınızın teslimine başlayacağız. Bu arada altyapı işlerimizi de tamamlamış olacağız. Ardından da sizlerin inşaat süreci başlayacak. KOBİ-OSB'deki ilk tesislerimizin 2022 yılının ikinci yarısında faaliyete geçmesini bekliyoruz. Sizlere tahsis ettiğimiz alanda her yönüyle mükemmel bir altyapı hizmeti sunduğumuzu göreceksiniz. En önemlisi de ana ve yan sanayi olarak aynı bölge içinde birlikte üretim yapma imkanına kavuşmuş olacaksınız. Sizlerin üretime başlamanızla çok büyük bir üretim ve teknoloji gücü kapasitesi ilave olacak. Birçok insanımıza yeni iş kapısı açmış olmanız yanı sıra 142 firma olarak ortaya çıkaracağınız üretim gücü ve istihdam ile Eskişehir ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlayacaksınız" diye konuştu.

"2030 yılında hedef 75 bin çalışan"

Eskişehir OSB'nin, yeni yatırımlarla birlikte çok hızlı bir büyüme ve genişleme sürecine girdiğini ifade eden Başkan Küpeli, bölgede 777 tesisin yer aldığını bu tesislerden 566 tanesinin üretimde olduğunu söyledi. 2 yılı içinde 211 firma daha üretime katılacağını belirten Başkan Küpeli bölgedeki 45 bin 200 kişi olan çalışan sayısını 2023 yılı sonunda 55 bin kişiye, 2030 yılında ise 75 bin kişiye ulaşmasını beklediklerini aktardı.

"102 yatırımcıya 1 milyon 302 bin metrekare yer tahsis ettik"

Göreve geldikleri günden beri Eskişehir sanayisinin büyümesi adına var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Küpeli, katılımcılara devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi. Başkan Küpeli, 102 yatırımcıya 1 milyon 902 bin metrekare yer tahsis ettiklerini şu sözlerle anlattı:

"3,5 yıllık sürede OSB 1. Gelişme Bölgemizde 66 yatırımcıya 1 milyon 302 bin metrekare yer tahsis ettik. Halen burada 10'a yakın firma üretime başlamış durumda. Mevcut OSB'de ise 36 yeni yatırımcıya 600 bin metrekarelik bir alan tahsis ettik. Böylece her iki bölge kapsamında toplam 102 yatırımcıya 1 milyon 902 bin metrekarelik alanı sizin gibi değerli birçok yatırımcılarımıza tahsis ettik. 3,5 yıllık süre zarfında Eskişehir OSB'de üretim yapan tesis sayısını arttırmak için sürekli çalıştık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Eskişehir OSB'ye yerel, ulusal ve uluslararası yatırımcılardan büyük bir talep olduğunu bilmenizi isterim."

"Sanayimizin önemli yatırımların başında gelmektedir"

Başkan Küpeli son olarak sanayicilerin hizmetine sundukları Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi ve Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM) hakkında konuşarak, "Hayata geçirdiğimiz meslek lisemiz, MEGEM ve ESBEM yanı sıra ileride kurmayı düşündüğümüz yüksek teknoloji üniversitemiz sizlerin yani sanayimizin geleceğe daha güvenli bakabilmesi için yapılan önemli yatırımların başında gelmektedir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Başkan Küpeli 2'inci KOBİ-OSB'deki sanayiciler ile bir araya geldi
Başkan Küpeli 2'inci KOBİ-OSB'deki sanayiciler ile bir araya geldi
Başkan Küpeli 2'inci KOBİ-OSB'deki sanayiciler ile bir araya geldi

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Anadolu Lisesi, Eskişehir, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Küpeli 2'inci KOBİ-OSB'deki sanayiciler ile bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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