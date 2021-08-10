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Başkan Küpeli'den DSİ'ye sel kapanı teşşekürü - Son Dakika

Başkan Küpeli'den DSİ'ye sel kapanı teşşekürü

10.08.2021 13:54
Başkan Küpeli'den DSİ'ye sel kapanı teşşekürü, System.String[]

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesini taşkınlardan korumak amacıyla yapımı tamamlanan "Odunpazarı 1 No'lu Dere Sel Kapanı" projesinde incelemelerde bulundu.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Bölge Müdürü Erhan Tatar, Bölge Müdür Yardımcısı Necdet Yürekli ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde yaşanabilecek olan taşkınları önlemek amacıyla yapımı tamamlanan "Odunpazarı 1 Nolu Dere Sel Kapanı" projesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Nadir Küpeli, OSB'de 2014 yılında yaşanan sel baskının hafızalarda tazeliğini koruduğunu ve DSİ tarafından yapılan kapan sayesinde Eskişehir OSB'nin sel tehlikesinden korunacağını aktararak, "2014 yılında yaşanan sel felaketinden sonra organize sanayi bölgemizde üretim yapan bazı firmalarda ciddi hasarlar yaşanmıştı. Yaşanan bu sel baskınından sonra bölge müdürlüğümüzün DSİ'den bir kapan talebi olmuştu. Bölge müdürlüğümüzün bu talebi üzerine DSİ Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen 55 bin 405 metreküp gövde hacmine sahip Eskişehir Merkez 1 Nolu dere üzerindeki "Odunpazarı 1 Nolu Dere Sel Kapanı" projesi hızla tamamlandı. Yapımı tamamlanan bu kapan ile bölgemizin önemli bir kısmı artık aşırı yağmurlar sonucu oluşabilecek muhtemel sel tehlikesinden kurtuldu. Bu projenin bitirilmiş olmasını memnuniyet ile karşılıyoruz. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız başta olmak üzere, yapım işinde görev alan DSİ Genel Müdürlüğümüzün tüm yetkililerine teşekkür ederiz" dedi.

Yozsak Deresi Sel Kapanı projesi de tamamlanmalı

Başkan Küpeli Eskişehir OSB açısından önemli olan "Yozsak Deresi Sel Kapanı" projesinin de bir an önce hayata geçmesi gerektiğini ifade ederek, "Yine aynı tarihte yaşanan sel felaketinden etkilenen 28. Cadde ile 31. Cadde arasında kalan sanayi yapılarının tekrar tehlike yaşamaması için, projesi aşamasında olan henüz yapımına başlanmayan "Yozsak Deresi Sel Kapanı" projesinin de yapılması bölgemiz için büyük önem arz etmektedir. Bu projenin de DSİ tarafından en kısa zamanda bitirileceğini umut ediyoruz" diye konuştu.

Eskişehir OSB'nin talebi üzerine DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Odunpazarı 1 Nolu Dere Sel Kapanı, yaklaşık 55 bin 405 metreküp gövde hacmi ve 117 bin 705 metreküp su göllendirme hacmi yanı sıra 7.32 kilometrekare yağış alanı havzası özelliği taşımakta.

Odunpazarı, Eskişehir, OSB, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Küpeli'den DSİ'ye sel kapanı teşşekürü - Son Dakika


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