Başkan Küpeli, "Engelleri birlikte aşıyor, birlikte üretiyoruz" - Son Dakika

Başkan Küpeli, "Engelleri birlikte aşıyor, birlikte üretiyoruz"

02.12.2020 15:50
Başkan Küpeli,

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Eskişehir OSB olarak her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını aktaran Başkan Küpeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde engellilerimizin oranı yüzde 12-13 civarında. Bu çok büyük bir oran. Öte yandan bugün 20 yaşın üzerindeki engelli kardeşlerimizin gideceği bir yer yok. Bu kardeşlerimiz aylarca anneleriyle, babalarıyla birlikte evde vakit geçiriyorlar. Tabi ki bu durumun ailelere birçok zorluklar yaşatırken, gençlerimizi de bir takım sağlık sıkıntılarına sokuyor. Engelli bireylerimizin yaşadığı sıkıntılardan yola çıkarak Tepebaşı Belediyesi ile yaptığımız iş birliği sonucu "Üretene engel yok" sloganıyla bölgemizde Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan "Engelliler Montaj Atölyesini" açtık. Açtığımız bu merkezde gençlerimizin becerileri gelişiyor, özgüven kazanıyor ve ekonomik getirileri oluyor. İyi ki böyle bir iş birliği içerisinde olduk. Merkezimizde çalışan gençlerimizle birlikte organize sanayi bölgemiz daha da güçlü. Daha verimli çalışıyoruz. Yaşam sevincimiz arttı, hayata bakış açımız değişti. Çok sayıda gencimizi de çeşitli fabrikalarda istihdam etme şansımız oldu. "Üretene engel yok" sloganı ile hareket eden gençlerimiz, azim ve disiplinli çalışma anlayışları ile kendilerini ispatladı. Yakın zamanda Tepebaşı Belediyesi ve İŞKUR ile imzaladığımız "Ön İmalat Elemanı Ara İnsan Gücü Yetiştirme Programı" ile gençlerimizin özgüvenlerini artırarak tüketiciyken üretici konuma getirilmesi, toplumda bir yer edinmeleri ve toplumun bir parçası olduklarının hissettirilmesi sağlanacak. Kurs bitiminde katılımcı bireyler, ülke genelinde geçerli olan bir sertifika almaya hak kazanacak. Bireyler ayrıca kazandırılacak meslek ile işgücü piyasasında istihdam edilerek gelir de elde etmiş olacak". - ESKİŞEHİR

Başkan Küpeli, Engelleri birlikte aşıyor, birlikte üretiyoruz

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Organize, Küpeli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Küpeli, 'Engelleri birlikte aşıyor, birlikte üretiyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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