Başkan Küpeli, "Eskişehir OSB'nin gelecek 50 yılını planlandı" - Son Dakika

Başkan Küpeli, "Eskişehir OSB'nin gelecek 50 yılını planlandı"

03.12.2020 11:36
Başkan Küpeli,

MHP İl Başkanı İsmail Candemir'i ziyaret eden Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir'e yeni yatırımlar kazandırılması için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.

MHP İl Başkanı İsmail Candemir'i ziyaret eden Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir'e yeni yatırımlar kazandırılması için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.

Başkan Küpeli, yönetim olarak bölgenin gelecek 50 yılını planladıklarını aktararak, "Organize Sanayi Bölgesinin gelecek 50 yıl içerisinde neye ihtiyacı olacak hep bu amaçla düşünüyor, çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz" dedi. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva ve MHP Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Komar yer aldı.

"Amacımız eser bırakmak"

Ziyarete ilişkin konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, "Geçtiğimiz hafta başkanımız ekibiyle birlikte bölge müdürlüğümüzü ziyaret etmişti. Bugün de biz iade-i ziyarette bulunmak istedik" dedi. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne yeni yatırımlar kazandırılması noktasında yönetim olarak yoğun gayret gösterdiklerini ve bu sene son 10 yılın yatırım rekorunu kırdıklarını söyledi. Başkan Küpeli, Eskişehir OSB'nin gelecek 50 yılını planladıklarını ve bu doğrultuda proje geliştirdiklerini aktararak, "Eskişehir OSB olarak amacımız eser bırakmak, devraldığımız bayrağı çok daha yukarılara taşımak. Bu düşünce doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne önemli yatırımları ekip arkadaşlarımla birlikte çalışarak hayata geçirdik, bunlardan en önemlisi ise 25 yıldır sanayimizin hayalini kurduğu Özel EOSB mesleki ve teknik lisesini hayata geçirdik. OSB'mizi büyütmek, yeni yatırımcı çekmek adına 4 milyon 840 bin metrekarelik bir alandan oluşan 1. Gelişme Bölgemizde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Organize sanayi bölgesinin sadece fabrikadan ibaret olmadığı düşüncesiyle yola çıktığımız Yaşam Merkezimizde büyük yol kat ettik. Burada yer alan birimlerin inşaatları hızla sürüyor. Eskişehir OSB yönetimi olarak bütün projelerimizi gelecek 50 yıllık dönemi göz önüne alarak planlıyoruz. Organize Sanayi Bölgesinin önümüzdeki 50 yıl içerisinde neye ihtiyacı olacak hep bu amaçla düşünüyor ve tüm yatırımlarımızı buna göre planlıyor ve yapıyoruz" diye konuştu.

Eskişehir'in gelişimine katkı sunmalıyız

MHP İl Başkanı İsmail Candemir ise, Başkan Küpeli ve ekibinin Eskişehir Organize Sanayi Bölgesini büyütmek ve yeni yatırımcı kazandırma noktasında yoğun bir gayret gösterdiğini belirtti. MHP Eskişehir İl Teşkilatı olarak, gayelerinin Eskişehir'in her yönden özellikle de sanayi ve ticaret yönünden daha da gelişmesinin önünü açmak olduğunu aktaran Candemir, "Biz siyasetçiler olarak Eskişehir'imizin önünü açmak ve gelişimine olanak sağlamak durumundayız. Eskişehir'imize nasıl yeni yatırımlar kazandırırız derdindeyiz. Şehrimize faydası olan her işte bizde varız ve size yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyarız" diye konuştu. Candemir ziyareti için Başkan Küpeli, Başkan Vekili Saraç ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayva'ya teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Başkan Küpeli, Eskişehir OSB'nin gelecek 50 yılını planlandı
Başkan Küpeli, Eskişehir OSB'nin gelecek 50 yılını planlandı
Başkan Küpeli, Eskişehir OSB'nin gelecek 50 yılını planlandı

Eskişehir, Küpeli, MHP, OSB, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Küpeli, 'Eskişehir OSB'nin gelecek 50 yılını planlandı' - Son Dakika


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