Başkan Küpeli, "İyi ki güçlü bir sanayimiz var' - Son Dakika

Başkan Küpeli, "İyi ki güçlü bir sanayimiz var'

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, ağustos ayı verilerine göre sanayi kapasite kullanım oranındaki artış ve reel kesim güven endeksi yükselişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Küpeli,

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, ağustos ayı verilerine göre sanayi kapasite kullanım oranındaki artış ve reel kesim güven endeksi yükselişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Küpeli, "İyi ki ülkemizde güçlü ve ayakları yere sağlam basan bir sanayimiz var. Sanayiye verilen bir destek üç olarak beş olarak ekonomiye geri dönüyor, ülkemiz kalkınıyor ve büyüyor" dedi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6'lık bir artışla yüzde 73,3 seviyesinde gerçekleşti. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli kapasite kullanım oranlarındaki yükselmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Sanayinin üretim durumunu göstermesi bakımından önemli kapasite kullanım oranları önemli bir göstergedir. Pandemiyle birlikte sanayide kapasite kullanım oranları nisan ayında yüzde 61'e geriledikten sonra, devletimizin aldığı etkili tedbirler ve sanayicilerimizin yoğun çalışmasıyla birlikte son 4 aydır sanayide kapasite kullanım oranı hızla yükselmekte. Ağustos ayı rakamının yüzde 73,3 seviyesine gelmiş olması çok önemli bir gösterge. Pandemi öncesi dönemde de bu rakam yüzde 75 ile 77 arasında değişmekteydi. Birkaç ay içinde alınan tedbirlerle bu noktaya yaklaşmış olmamız, sanayimizin üretim gücünün önemli bir yansıması. OSB'de elektrik ve doğalgaz tüketim rakamlarında da pandemi öncesi dönemi yakalamış durumdayız. İyi ki ülkemizde güçlü ve ayakları yere sağlam basan bir sanayimiz var. Ekonomide çarkların güçlü bir şekilde dönmesini sanayimiz sağlıyor. Bir kez daha gördük ki, sanayimize verilen bir birimlik destek, üç olarak beş olarak ekonomiye hızla geri dönüyor, ülkemiz kalkınıyor ve büyüyor" dedi.

Sanayiye destek devam etmeli

Eskişehir OSB Başkanı Küpeli, yine Merkez Bankası tarafından açıklanan reel kesim güven endeksi sonuçlarına da değinerek, ağustos ayında reel kesim güven endeksinin 5,5 puan artarak 106,2 puana ulaştığı belirtti. Küpeli, endeksin alt kalemler bazında olumlu yönde gelişmeye devam ettiğini, özellikle ihracata yönelik alınacak tedbirlerle gelecek aylarda ihracatımızı daha da arttırıcı mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Nadir Küpeli, özellikle ihracatta yönelik ürünlerde kullanılmakta olan yüksek orandaki ithal ara ürünlerin yerli kaynaklarla üretilmesini ve yatırımını destekleyici tedbirlerin uygulamaya konulmasının büyük önem taşıdığını söyledi. EOSB Başkanı Küpeli, "İhracatımızın yapısına baktığımızda bazı ürünlerde yoğun oranda ithal ürün kullanılıyor. Bu ithal ürünlerin mutlaka yerlileştirilmesi gerekiyor, ihracatımızı arttıralım derken, bakıyoruz birden ithalatımız artmaya başlıyor. Üretimde ve ihracatta kullandığımız ürünlerin daha fazla oranda ülkemizde ve yerli kaynaklarla üretilmesi gerekiyor. Bu bakımdan sanayi sektöründe yapılan her yeni yatırım, yeni geliştirilen her yeni ürün ve Ar-Ge çalışmaları ile açılan her fabrika ithal bağımlılığımızın azalmasına büyük katkı sağlamakta. O yüzden sanayiye verilen her bir birimlik destek, çok daha fazlasıyla ülkemize istihdam, iş sahası, katma değer ve döviz kazancı olarak geri dönüyor, bunu unutmayalım" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Küpeli, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 16:39

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Küpeli, 'İyi ki güçlü bir sanayimiz var' - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında PAOK'a 3-1 mağlup oldu Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum Adana Kozan'daki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Victoria Beckham'dan gündem olan David Beckham açıklaması: Makyaj malzemelerimi kullanıyor Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı         
19:32
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi         
19:10
Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:43
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti         
17:56
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim         
16:58
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı         
16:53
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı         
16:45
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti         
15:25
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu         
14:52
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi         
14:41
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu         
14:19
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı         
13:35
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı         
12:53
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı         
12:48
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var         
12:32
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu 25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu         
12:17
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Çifte cinayet zanlısının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı: Ardımda bir tabur leş bırakacağım Çifte cinayet zanlısının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı: Ardımda bir tabur leş bırakacağım         
11:26
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı         
11:17
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı 7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı         
10:10
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi         
09:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir         
09:39
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı         
09:31
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı         
08:40
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 23:18:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Küpeli, "İyi ki güçlü bir sanayimiz var' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei