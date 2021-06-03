Üye Girişi
Başkan Küpeli OSB Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Küpeli OSB Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi

03.06.2021 16:10
Başkan Küpeli OSB Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi, System.String[]

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye'nin en büyük sosyal yaşam parkı olan 15 bin metrekare büyüklüğündeki OSB Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye'nin en büyük sosyal yaşam parkı olan 15 bin metrekare büyüklüğündeki OSB Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Zeydan, Yavuz Ayva, Hamza Tınas ile Denetim Kurulu Üyeleri Hikmet Çetin, Samet Özkaya ve Bölge Müdürü Erhan Tatar ile birlikte OSB Yaşam Merkezi'ni yerinde inceledi. Sosyal alanlar, çok amaçlı konferans salonu, kreş, sanayi müzesi, spor alanları, fitness salonu, kafe-bistro, restoranlar ve ticari birimleri içerisinde barındıran OSB Yaşam Merkezi, 150 bin metrekarelik alana sahip. Üzerine kurulduğu alan itibariyle Türkiye'de tek olan merkez, aynı zamanda ülkenin en büyüğü olma özelliğini de taşıyor.

Eskişehir OSB kaynaklarıyla yapılıyor

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, inşaat çalışmalarında sona yaklaşılan yaşam merkezi hakkında bilgiler vererek, "Göreve geldiğimizde Eskişehir sanayisine ve halkına verdiğimiz sözlerden biri de bölgemize çok büyük değer katacak olan "Eskişehir OSB Yaşam Merkezi"ni kurmaktı. Eskişehir OSB Müdürlüğü ve yönetimimiz tarafından geliştirilen bu önemli proje, yine tamamı OSB'mizin mali kaynaklarıyla yaptırılıyor. Eskişehir OSB'ye her yönüyle büyük bir değer katacak, sanayimizin ve halkımızın uzun süredir beklediği yaşam merkezinde hizmet binaları hızla tamamlanıyor. Binaların iç tasarım ve detay inşaat işleri hızla sürüyor. 150 bin metrekarelik bir alana kurulan yaşam merkezinde çok amaçlı konferans salonu, kreş, sanayi müzesi, spor alanları ve fitness salonu, kafe ve bistro, restoranlar, ticari birimler ve sosyal alanlar ile geniş bir otopark alanı bulunuyor. Yaşam merkezinde ilk ağaçlandırma çalışmalarını yaptık ve belirlenen alanlara farklı türlerde çok sayıda ağaçlar diktik. Merkezin çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına ilişkin çalışmalarımız da hızla sürüyor, bu işleri de kısa sürede tamamlayarak Eskişehir OSB Yaşam Merkezi'nin işlerini büyük oranda tamamlamış olacağız" diye konuştu.

"Eskişehir OSB'nin sosyal dokusunu geliştirecek"

Küpeli, Türkiye'nin en büyük sosyal yaşam parkı olacak Eskişehir OSB Yaşam Merkezi'nin şehrin yeni nefes alanı ve çekim merkezi olacağını aktardı. Sanayici ve çalışanların yoğun iş temposundan çıkıp zaman geçirebilecekleri bir proje fikri ile OSB Yaşam Merkezi Projesi'nin ortaya çıktığını dile getiren Küpeli, "2019 yılında temelini attığımız bu çalışma ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin sadece fabrikalardan ibaret olmadığını, çalışma ve yaşama alanları ile birlikte bir bütün olduğunu göstermeyi amaçladık. Hayata geçecek olan yaşam merkezi, Eskişehir OSB'nin ve Eskişehir sanayisinin sosyal dokusunu geliştirecek, önemli bir katkı sunacak. Sanayicilerin ve bölge çalışanlarının yanı sıra, Eskişehir halkının da rahat nefes almasını sağlayacak. Buradaki merkezimiz yılın 360 günü sürekli etkinliklerin olduğu, kültür-sanat faaliyetlerinin yürütüldüğü, kent dokusunun gelişimine katkı sağlayacak, Eskişehir'e yakışır, OSB'nin sosyal yaşam kalitesini yükseltecek bir merkezin hazırlığı içindeyiz. Bu merkezden başta sanayicilerimiz olmak üzere, bölgemizdeki tüm çalışanlar, buraya ziyaret için gelenler ile halkımız geniş bir biçimde yararlanacak. Yaşam merkezi tamamlandığında ayrıca toplam 150 bin metrekarelik alanıyla OSB'ler içinde bu anlamda tek ve en büyük Yaşam merkezi olacak. Yapım çalışmaları hızla süren merkezimizin bu yıl son baharın ilk günlerinde kullanıma açmayı planlıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Başkan Küpeli OSB Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Küpeli OSB Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Küpeli OSB Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Türkiye, OSB, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Küpeli OSB Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti! Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti! Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor Kuryeyi alıkoyduğu öne sürülen İpek Hattat, hakim karşısında kendisini Kuryeyi alıkoyduğu öne sürülen İpek Hattat, hakim karşısında kendisini "Üşümemesi için içeri davet ettim" diyerek savundu Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti

Son Dakika Haberleri
17:29 Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!
17:23 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı
17:23 Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek
17:20 TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu
17:10 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak
17:08 İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis! Kızının gözleri önünde eski eşini dövmüştü
17:04 Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
16:48 Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı
16:35 Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor
16:28 Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı
Kastamonu Emniyeti'nin Kastamonu Emniyeti'nin "yaya geçidini kullanan köpek" paylaşımı ilgi gördü         
17:36
Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı         
17:24
TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu         
17:21
İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis! Kızının gözleri önünde eski eşini dövmüştü İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis! Kızının gözleri önünde eski eşini dövmüştü         
17:09
Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı         
17:02
Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı         
16:48
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş! Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş!         
16:05
Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı         
15:32
Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim         
15:28
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor         
14:32
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'ya pahalıya patladı! Turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'ya pahalıya patladı! Turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu         
11:31
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 17:44:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Küpeli OSB Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement