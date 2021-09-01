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Başkan Küpeli TÜİK'in açıkladığı verileri değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Küpeli TÜİK'in açıkladığı verileri değerlendirdi

01.09.2021 17:14
Başkan Küpeli TÜİK'in açıkladığı verileri değerlendirdi, System.String[]

TÜİK tarafından açıklanan verileri değerlendiren Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyümesinde sanayi ve sanayi sektörünün yaptığı ihracatın katkısı olduğunu belirtti.

TÜİK tarafından açıklanan verileri değerlendiren Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyümesinde sanayi ve sanayi sektörünün yaptığı ihracatın katkısı olduğunu belirtti.

EOSB Başkanı Nadir Küpeli, sanayiye desteğin artarak sürmesi gerektiğini söyledi. Ülke ekonomisini canlı tutan sanayinin olduğunu aktaran Küpeli, "Türkiye ekonomisi 2021 yılının ikinci çeyreğinde, pandeminin en yoğun hissedildiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 büyüme gösterdi. Bu büyüme rakamı son 10 yılın dönemsel olarak en yüksek büyüme rakamı. Bir önceki çeyreğe göre büyüme ise yüzde 0,9 olmuş durumda. İkinci çeyrek döneminde yatırımlarda yıllık yüzde 20,3 büyüme gözlenirken, ekonominin en hayati göstergelerinden biri olan ihracat kalemi ise bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 60, ithalat ise yüzde 19,2 büyüme gösterdi. Sektörel bazda duruma baktığımızda, en yüksek büyüme yüzde 45,8'le pandemi tedbirlerinin hafifletilmesiyle tekrar işlerin hareketlendiği hizmetler sektöründe görüldü. Ekonominin kalbi olan ve pandeminin başından bu yana ciddi bir büyüme temposu ortaya koyan sanayi sektörümüz ise bu dönemde 40,5 büyüme gösterdi. Görüldüğü üzere sanayide ve ihracattaki büyüme, büyümeyi sırtlayan en önemli kalemler"dedi.

"Açılan her fabrika üretime, istihdama, ihracata ve ekonomik büyümeye katkı demektir"

Güçlü ekonomi için sanayinin yatırım alanlarının genişletilmesi gerektiğini aktaran Başkan Nadir Küpeli, daha fazla teşvikin olması gerektiğini söyledi. Eskişehir OSB'de 2021 yılının ilk 7 ayındaki elektrik tüketiminin ve doğalgaz tüketiminin arttığından şu şekilde bahsetti:

"Güçlü bir ekonomi için sanayimizin özellikle yeni yatırım alanlarının genişletilmesi, daha fazla teşviklerle yatırım ve üretimin daha da desteklenmesi, yetişmiş işgücü sorunun çözümü konusunda yeni teşvik mekanizmaları geliştirilmesi ve sanayinin ihracatı daha ucuz yapabilmesi için lojistik ve enerji maliyetlerini azaltıcı yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi çok yararlı olacaktır. Büyüme rakamlarının yüksek çıkmasını bizde öngörüyorduk. Özellikle Eskişehir OSB'de yüksek yatırım temposuyla, elektrik ve doğalgaz tüketim rakamlarından bunu görmekteydik. Eskişehir OSB'de 2021 yılının ilk 7 ayındaki Elektrik Tüketimi 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 17, doğalgaz tüketimimiz ise yüzde 16 artmış durumda, Önümüzdeki 2 yıllık dönemde 211 yeni fabrika Eskişehir OSB'de hizmete girecek, kısa süre önce 2. KOBİ-OSB'de 142 firmamıza yer tahsis ettik. Tüm bu veriler Eskişehir sanayinin de büyük bir büyüme temposuna işaret ediyor. Açılan her fabrika üretime, istihdama, ihracata ve ekonomik büyümeye katkı demektir. Biz Eskişehir OSB yönetimi için sürekli bunun için çalışıyoruz." - ESKİŞEHİR

Başkan Küpeli TÜİK'in açıkladığı verileri değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu, Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Küpeli TÜİK'in açıkladığı verileri değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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